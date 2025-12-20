Thông tin nhất về dự án chống ngập 10.000 tỉ ở TP.HCM 20/12/2025 18:10

(PLO)- Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu TP.HCM khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỉ, sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

Văn Phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 751 làm việc với UBND TP.HCM về báo cáo kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn TP. Trong đó nổi bật là chỉ đạo gỡ vướng cho dự án chống ngập 10.000 tỉ.

Đối với dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn 1 (dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu TP.HCM khẩn trương thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư theo đúng quy định tại Nghị quyết số 212/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 21-7-2025 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án hạ tầng trên địa bàn TP.

Việc thanh toán phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời TP.HCM có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị kết quả thực hiện theo đúng yêu cầu.

Đối với các kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về xác định thời điểm tính giá đất cho quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư (dự án BT); xác định lại giá đất để truy thu các khoản nộp bổ sung, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương hướng dẫn TP.HCM thực hiện theo quy định; đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng chính thức khởi công từ năm 2016 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã thi công xong hơn 90% khối lượng công trình. Tuy nhiên, từ tháng 11-2020, toàn bộ hoạt động bị tạm dừng do vướng mắc về thủ tục pháp lý và việc ngân hàng ngừng giải ngân vốn khiến dự án không thể tiếp tục triển khai.

Công trình này được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ khoảng 6,5 triệu người dân sống ở khu vực bờ hữu sông Sài Gòn khỏi tình trạng ngập do triều cường và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Dự án chống ngập 10.000 tỉ ngưng thi công từ năm 2020.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu TP.HCM quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu không để lãng phí nguồn lực, không để xảy ra vi phạm; đồng thời chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp, các ngành hoặc giữa các nhiệm kỳ. TP cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, hành động vì lợi ích chung, trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu TP khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các dự án theo thẩm quyền để sớm đưa công trình vào hoạt động. TP phải chịu trách nhiệm làm rõ các vướng mắc liên quan đến việc tuân thủ pháp luật ở từng giai đoạn, chủ động nghiên cứu và đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp với thực tiễn, trong khuôn khổ pháp luật cho phép.