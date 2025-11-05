Cần Thơ: Triều cường vượt mức báo động III, cảnh báo ngập nhiều nơi 05/11/2025 16:48

(PLO)- Theo dự báo, đỉnh triều trên sông Hậu, kênh Cái Côn và kênh Xà No sẽ vượt báo động 3, nhiều nơi có khả năng ngập cục bộ; trong đó, phường Ninh Kiều (Cần Thơ) có khả năng ngập sâu.

Ngày 5-11, Đài khí tượng thủy văn TP Cần Thơ cho biết đỉnh triều cường tiếp tục cao hơn sáng 4-11, vượt mức báo động 3 khoảng 0,22m.

Triều cường vượt mức báo động 3

Theo nhận định, triều cường vẫn đang trong chu kỳ tăng cao tiếp tục mỗi ngày và đỉnh triều ngày hôm sau sẽ lên trễ hơn so với hôm trước khoảng 30 phút.

Dự báo ngày 6-11, đỉnh triều trên sông Hậu tại các trạm Cần Thơ, Đại Ngãi, Trần Đề sẽ vượt mức báo động 3. Cạnh đó, đỉnh triều tại trạm Phụng Hiệp trên kênh Cái Côn và trạm Vị Thanh trên kênh Xà No cũng vượt mức báo động 3.

Dự báo đỉnh triều cường sẽ tiếp tục cao vượt mức báo động 3, nhiều nơi trên địa bàn TP Cần Thơ sẽ bị ngập. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, dự báo đỉnh triều tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu sẽ đạt mức 2,26-2,27m, vượt mức báo động 3 khoảng 0,26-0,27m. Từ đó, dự báo nhiều nơi ở khu vực phường Ninh Kiều có khả năng ngập sâu, nguy hiểm trên diện rộng.

Tại trạm Đại Ngãi trên sông Hậu, dự báo đỉnh triều sẽ đạt mức 2,06-2,08m; có khả năng ngập cục bộ một số nơi trên địa bàn xã Đại Ngãi. Cơ quan chuyên môn đề nghị nên vận hành đóng âu thuyền Rạch Mọp để phòng tránh ngập.

Tại trạm Trần Đề trên sông Hậu, dự báo đỉnh triều sẽ đạt mức 2,35-2,37m; trên địa bàn xã Trần Đề có khả năng ngập nhiều nơi kết hợp với sóng to.

Tại kênh Cái Côn, dự báo đỉnh triều sẽ đạt mức 1,83-1,84m; có khả năng ngập nặng một số nơi trên địa bàn phường Ngã Bảy. Còn tại kênh Xà No, dự báo đỉnh triều đạt khoảng 1m; có khả năng ngập nhiều nơi trên địa bàn phường Vị Thanh.

Khoảng 4.280 ha cây trồng bị ngập do triều cường dâng cao

Cuối tháng 10-2025, Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ), cho biết trên địa bàn TP có khoảng 4.280 ha cây trồng bị ngập do triều cường dâng cao. Trong đó, nhiều nhất là diện tích cây ăn trái,với hơn 3.840 ha; còn lại diện tích cây lúa bị ngập khoảng 278 ha, rau màu 160 ha.

Qua thống kê, diện tích cây trồng bị ngập do triều cường dâng cao tập trung tại các xã, phường, như: Phụng Hiệp, Ngã Bảy, Đại Thành, Phú Hữu, Đông Phước…

Nước ngập làm ảnh hưởng đến việc đi lại và kinh doanh của người dân. Ảnh: CHÂU ANH

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và mưa, lũ và triều cường Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đề nghị bà con trồng lúa cần chủ động gia cố bờ bao, phương tiện bơm nước, kịp thời ứng phó với thời tiết cực đoan. Cạnh đó, chủ động bố trí máy móc, phương tiện vận chuyển trong thời gian thu hoạch tập trung để tránh bị ảnh hưởng thời tiết mưa bão và bị động trong thu hoạch.

Đối với diện tích lúa Đông Xuân sớm mới xuống giống, cơ quan này khuyến cáo bà con nông dân bón phân cân đối dinh dưỡng, không bón thừa đạm. Đồng thời, tăng cường bón phân kali và bổ sung các nguyên tố trung, vi lượng như canxi, silic... nhằm hạn chế đổ ngã trong mùa mưa bão.

Đối với diện tích cây ăn quả, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ khuyến cáo nông dân nên chằng chống những cây có nguy cơ đổ ngã, tranh thủ thu hoạch những trái chín tránh rụng trái. Mặt khác, nên thăm vườn thường xuyên đề cao cảnh giác với tình hình ngập úng do mưa lớn kéo dài.

Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra để phát hiện các cây bị ngập bắt đầu có triệu chứng vàng lá, rễ bị thối. Từ đó, có thể sử dụng thuốc trừ bệnh tưới xung quanh vùng rễ và tăng cường sức chống chịu của cây đối với các yếu tố bất lợi.

Riêng đối với vườn đang ngập nước khi vỡ bờ bao hoặc do mưa lớn kéo dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đề nghị bà con nên để nước chảy tự nhiên trên mặt liếp vườn. Vì khi dòng chảy thoáng sẽ cung cấp một phần oxi giúp rễ hô hấp và nhanh chóng bơm rút nước hạ mực thủy cấp trong vườn đến mức thấp nhất.

Cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo bà con nên cắt tỉa các cành vô hiệu, chồi vượt để hạn chế tiêu hao chất dinh dưỡng, tránh lay động gốc ảnh hưởng đến rễ khi bị ngập. Sau khi nước rút cần xẻ rãnh phụ giữa các hàng cây để thoát nước thật nhanh, nhằm hạ mực thủy cấp trong vườn.