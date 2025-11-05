Mưa lớn kết hợp triều cường, người dân vùng trũng thấp TP.HCM khả năng chuẩn bị 'chạy' ngập 05/11/2025 11:11

(PLO)- Những ngày tới, triều cường ở TP.HCM sẽ đạt mức cao, khả năng ngập ở các địa bàn trũng thấp như ở khu vực huyện Nhà Bè (cũ), quận 6 (cũ), quận 8 (cũ), Thanh Đa, Bình Quới…

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cường đợt này có khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn kỳ triều đầu tháng Chín âm lịch.

Ngoài ra, thời tiết ở Nam Bộ trong những ngày tới có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực Đồng Nai và Lâm Đồng mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.

Nam Bộ khả năng ngập nhiều nơi

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, dự báo đến khoảng 4 giờ ngày 7-11 bão Kalmaegi sẽ ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Tuy bão Kalmaegi (cơn bão số 13) không ảnh hưởng trực tiếp đến TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ nhưng đây là cơn bão có cường độ rất mạnh.

Cụ thể là hôm nay, ngày 5-11, bão rất mạnh, tới 4 giờ sáng 6-11 có khả năng mạnh thêm lên cấp 14, giật cấp 17; đến ngày 7-11 bão mới giảm cấp, lui về vùng biển phía Nam. Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Bộ - Nam Trung Bộ nối với cơn bão Kalmaegi.

Cơn mưa tối 4-11 gây ngập nhiều nơi ở TP.HCM. Ảnh: LH

Liên quan tình hình triều cường, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo ngày 6-11 triều ở mức trên báo động 3.

Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng Chín âm lịch trong 2-3 ngày tới. Đỉnh triều đợt này có khả năng xấp xỉ hoặc cao hơn kỳ triều đầu tháng.

Cụ thể trạm Phú An, vượt mức báo động 3 khoảng 9-17 cm, triều cường tiếp tục cao tới ngày 7 và 8. Tại trạm Nhà Bè vượt báo động 3 khoảng 10-18 cm, tiếp tục cao tới ngày 7-11 và 8-11.

Đây là mức triều cao, sẽ gây ngập ở các địa bàn trũng thấp như khu vực huyện Nhà Bè (cũ), quận 6 (cũ), quận 8 (cũ), Thanh Đa, Bình Quới…

"TP.HCM trong 2-3 ngày tới sẽ có mưa tập trung vào chiều tối, vẫn có khả năng xảy ra những trận mưa lớn trên 50 mm, mưa kết hợp kỳ triều cường sẽ gây ngập một số nơi.

Diễn biến tình hình khí tượng thủy văn này không có gì bất thường, vẫn đúng quy luật thời kỳ cuối mùa mưa, thời kỳ triều cường cao theo chu kỳ thiên văn, người dân không nên hoang mang mà cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo.

Ở những nơi thường xuyên xảy ra ngập, người dân cần kê cao đồ đạc, lưu ý thiết bị điện. Khi có mưa lớn, đường ngập cần hạn chế thấp nhất lưu thông" - ông Quyết khuyến cáo.

Bão tiến vào đất liền miền Trung

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sáng sớm ngày 5-11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 năm 2025.

Lúc 4 giờ ngày 5-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo từ chiều tối 6-11, khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk cần đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ chiều tối ngày 6-11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6-11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo vùng biển vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau gió đổi hướng cấp 3-4, độ cao sóng từ 1-2 m, biển bình thường, có lúc động trong dông.

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Bắc đến Tây cấp 3-4, độ cao sóng từ 0.5-1.5m, biển bình thường, trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác.