Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học 2 ngày để ứng phó bão số 13 05/11/2025 09:52

(PLO)- Khánh Hòa yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học trong ngày 6 và 7-11 và trong các ngày mưa lũ lớn để ứng phó bão số 13.

Ngày 5-11, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký công điện về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão Kalmaegi.

UBND phường Cam Linh phối hợp cùng Chi đội Kiểm ngư số 4 tuyên truyền vận động ngư dân phòng chống bão số 13 tại cảng Đá Bạc. Ảnh: H.H

Theo công điện, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học trong ngày 6 và 7-11 và trong các ngày mưa lũ lớn. Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức học bù vào thời gian phù hợp, đảm bảo hoàn thành chương trình năm học theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương ven biển và các đơn vị liên quan khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền còn hoạt động trên biển khẩn trương trở vào bờ hoặc tìm chỗ tránh, trú bão an toàn, hoàn thành trước 14 giờ ngày 5-11.

Thông báo cho ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè, các tàu du lịch, tàu hàng, các phương tiện đi lại trên biển biết thời gian phải ngưng các hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông trên biển kể từ 12 giờ ngày 6-11 cho đến khi kết thúc bão.

Cùng với đó, hướng dẫn cho người dân neo buộc lồng bè, tàu thuyền đảm bảo an toàn, bắt buộc người dân trên các lồng bè, tàu thuyền neo đậu phải trở vào bờ trước 12 giờ ngày 6-11 cho đến khi hết bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu thống kê cụ thể số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản; khẩn trương thông báo đến người dân để sớm thu hoạch sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Lực lượng chức năng hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu tại khu neo đậu Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: K.L

Ông Nguyễn Khắc Toàn cũng yêu cầu các thống kê số lượng người dân trên các lồng bè. Đồng thời, bắt buộc người dân trên các lồng bè, tàu thuyền neo đậu phải trở vào bờ trước 12 giờ ngày 6-11 cho đến khi hết bão.

Các địa phương tổ chức rà soát, kiểm tra các khu vực xung yếu, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực trũng thấp, ngập lụt… Lưu ý đối với các điểm sạt lở khu dân cư có nguy cơ cao, chủ động phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn (trường hợp cần thiết bắt buộc phải cưỡng chế để đảm bảo an toàn).

Bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn tại các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, không cho các phương tiện, người dân lưu thông để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.