Thử nghiệm thanh toán bằng tài sản mã hóa, Đà Nẵng quản lý thế nào? 30/08/2025 12:33

(PLO)- Đà Nẵng đã có quy chế giám sát, quản lý rủi ro trong quá trình thử nghiệm có kiểm soát ứng dụng chuyển đổi tài sản mã hóa sang tiền Việt.

Ngày 30-8, ông Lê Sơn Phong, Phó giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã cấp Giấy phép về việc thử nghiệm có kiểm soát đối với "Phần mềm Basal Pay - Ứng dụng công nghệ blockchain trong việc trao đổi tài sản mã hóa với tiền pháp định, tuân thủ quy định Travel Rule" cho Công ty Cổ phần AlphaTrue Solutions.

Không được mở rộng phạm vi thử nghiệm

Giấy phép có giá trị từ ngày 1-9-2025 đến ngày 31-8-2028. Không gian thử nghiệm của Basal Pay tại Công viên phần mềm Đà Nẵng (số 2 và số 15 Quang Trung), Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2 (đường Như Nguyệt), Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (số 58 Nguyễn Chí Thanh, cùng thuộc phường Hải Châu).

Lần đầu tiên có ứng dụng chuyển đổi tài sản mã hóa sang tiền Việt được cấp phép thử nghiệm có kiểm soát. Ảnh: Sở KH&CN Đà Nẵng

Basal Pay không được thử nghiệm ngoài các khu vực nêu trên, không có quyền kỹ thuật mở rộng phạm vi thử nghiệm hoặc mở khóa giao dịch tại phạm vi thử nghiệm không được cấp phép nếu không có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước.

Về quy chế giám sát, quản lý rủi ro trong quá trình thử nghiệm, Basal Pay phải đảm bảo kiểm soát dòng tiền nạp tài sản mã hoá, tuân thủ các khuyến nghị về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, bao gồm quy định Travel Rule của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

Phần mềm phải tuân thủ quy định Travel Rule của FATF đối với các giao dịch nạp/rút tài sản mã hóa có giá trị từ 500 USD trở lên, hoặc các giao dịch nhỏ lẻ có dấu hiệu liên kết với tổng giá trị từ 500 USD trở lên. Khi đó, phần mềm sẽ tự động kích hoạt cơ chế Travel Rule.

Sở KH&CN Đà Nẵng yêu cầu Basal Pay áp dụng quy trình định danh điện tử (eKYC) và phân loại rủi ro đối với toàn bộ người dùng trước khi giao dịch.

Điều kiện kích hoạt ứng dụng là người dùng có tổng giá trị các giao dịch phát sinh từ 500 USD trở lên. Toàn bộ dữ liệu định danh KYC phải được bộ phận phòng chống rửa tiền thực hiện đối chiếu và rà soát người dùng dựa trên các danh sách cấm được cập nhật theo chuẩn quốc tế.

Basal Pay được yêu cầu kiểm soát vị trí người dùng trong phạm vi khu vực thử nghiệm được cấp phép. Nếu vị trí ngoài phạm vi thử nghiệm, phần mềm sẽ cảnh báo ngay lập tức cho người dùng và chặn toàn bộ quy trình giao dịch, không cho phép thực hiện bước thanh toán tiếp theo. Giao dịch ngoài khu vực cấp phép sẽ bị từ chối tự động ngay tại bước quét mã QR.

Ông Phong cho hay, Basal Pay có trách nhiệm tuân thủ quy chế thử nghiệm của cơ quan cấp phép trong quá trình thử nghiệm. Không thực hiện bất kỳ hoạt động quảng bá, huy động vốn cộng đồng hoặc triển khai thương mại dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình thử nghiệm.

Basal Pay chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định trước pháp luật nếu phát sinh rủi ro gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác đến người dùng, doanh nghiệp thử nghiệm hoặc cơ quan Nhà nước.

Đồng thời, Basal Pay chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động thử nghiệm tại khu vực thử nghiệm được cấp phép.

Tệp khách hàng là người nước ngoài

Trao đổi với PLO bên lề sự kiện Tuần lễ tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2025, ông Trần Huyền Dinh, Giám đốc Basal Pay đã có những chia sẻ về ứng dụng này.

Ông Trần Huyền Dinh, Giám đốc Basal Pay. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Dinh, tệp khách hàng của Basal Pay là người nước ngoài khi tới Việt Nam du lịch, làm việc, cư trú… Basal Pay cung cấp một hình thức để người nước ngoài dễ dàng hơn trong việc sử dụng tiền chi tiêu hàng ngày.

Về cách sử dụng, người dùng tải Basal Pay trên điện thoại, nạp tài sản số (tiền điện tử Stablecoin) vào ví điện tử. Người dùng quét QR code thanh toán tại các cửa hàng, nhập số tiền Việt cần trả vào và ứng dụng tự động chuyển đổi sang đồng USDT theo đúng tỉ giá thị trường tại thời điểm đó rồi bấm thanh toán.

Chủ các hàng quán sẽ nhận được tiền Việt vào tài khoản gần như ngay lập tức với thời gian dưới 5 giây.

“Giai đoạn này mới khởi đầu, dự án hy vọng có thể mở rộng ra các khu vực khác để phục vụ được nhiều khách du lịch hơn tại Đà Nẵng, sau đó mở rộng ra nhiều TP khác tại Việt Nam trong tương lai”, ông Dinh cho hay.

Theo Giám đốc Basal Pay, mục tiêu của ứng dụng là làm sao hút được dòng tiền ngoại tệ vào Việt Nam thông qua tài sản số. Basal Pay hoạt động theo chuẩn Travel Rule, báo cáo giao dịch đáng ngờ gồm giao dịch trên 1.000 USD hoặc giao dịch có nguy cơ liên quan đến rửa tiền.

Basal Pay giám sát 24/7 tất cả giao dịch đầu ra, đầu vào trên ứng dụng; đánh giá những điểm nguy hiểm dựa vào hành vi trên ví tài sản số của khách hàng. Từ đó có thể đưa ra những quyết định như “đóng băng” hoặc báo cáo trực tiếp với cơ quan quản lý.