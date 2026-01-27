Cầu Phú Mỹ 2: Đường băng tỷ đô đưa BĐS khu Nam Sài Gòn bước vào chu kỳ bứt phá 27/01/2026 14:00

(PLO)- Sự kiện khởi công cầu Phú Mỹ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn được ví như một "cú hích", tái định nghĩa giá trị bất động sản khu Nam Sài Gòn theo kịch bản thịnh vượng của Tây Hồ Tây (Hà Nội).

Những ngày đầu năm 2026, TP.HCM đã đồng loạt khởi công và động thổ 4 dự án hạ tầng trọng điểm với tổng vốn đầu tư kỷ lục gần 240.000 tỷ đồng. Trong làn sóng hạ tầng chưa từng có này, khu Nam Sài Gòn nổi lên như một tọa độ hưởng lợi lớn nhất, chính thức bước vào chu kỳ phát triển hoàng kim với sự bứt phá đồng bộ về giao thông và giá trị đô thị.

Vai trò dẫn dắt của chu kỳ này thuộc về cầu Phú Mỹ 2 – công trình được giới chuyên gia ví như “biến số” thay đổi hoàn toàn vị thế của khu Nam. Nếu tại Hà Nội, cầu Nhật Tân từng là cú hích hạ tầng trực tiếp biến Tây Hồ Tây thành “vùng đất kim cương” đắt đỏ bậc nhất Hà Nội, thì giờ đây, thị trường TP.HCM đang chứng kiến một kịch bản tương tự tại Nam Sài Gòn với sự xuất hiện của cầu Phú Mỹ 2 mà khu vực Quận 7 (cũ) là tâm điểm hưởng lợi.

Vị trí dự kiến phần cầu chính Phú Mỹ 2 (Phường Phú Thuận, TP.HCM). Ảnh: Plo

Công trình tái định nghĩa liên kết vùng

Với tổng vốn hơn 23.000 tỷ đồng, quy mô 8 làn xe và chiều dài hơn 6 km, cầu Phú Mỹ 2 không chỉ mang sứ mệnh giải tỏa áp lực giao thông cho cầu Phú Mỹ hiện hữu mà còn là mắt xích chiến lược kết nối Quận 7 (cũ) trực tiếp với hành lang kinh tế phía Đông, biến khu vực này thành “điểm đầu” của mọi ngả đường giao thương liên vùng.

Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ lõi Quận 7 (cũ) đến sân bay Quốc tế Long Thành sẽ rút ngắn xuống chỉ còn 30–35 phút thay vì hơn một giờ như hiện nay. Sự thay đổi đột phá này được dự báo sẽ tạo nên một “cú hích” cực đại, thu hút dòng chảy nhân sự cao cấp và giới chuyên gia quốc tế đổ về Nam Sài Gòn định cư, tạo ra một nhu cầu khổng lồ về không gian sống hạng sang ngay tại tâm điểm kết nối tỷ đô này.

Kịch bản “tái định giá” nhìn từ Khu Đông Sài Gòn hay Tây Hồ Tây (Hà Nội)

Lịch sử thị trường bất động sản chứng minh một quy luật bất biến, hạ tầng đi đến đâu, bất động sản bứt phá đến đó. Đơn cử như cầu Ba Son (trước đây là cầu Thủ Thiêm 2) kết nối khu Đông với trung tâm Quận 1 (cũ), đã góp phần đưa giá đất khu Đông từ 80-100 triệu đồng/m2 tăng mạnh lên 300-400 triệu đồng/m2 chỉ sau 5 năm. Khu Đông đã trở thành trung tâm tài chính và đô thị mới với tốc độ tăng trưởng ngoạn mục.

Cầu Ba Son bắc qua sông Sài Gòn, được thông xe vào cuối tháng 4-2022.

Kịch bản tương tự cũng diễn ra tại khu vực Tây Hồ Tây (Hà Nội) với sự xuất hiện của cầu Nhật Tân. Trước khi cây cầu này thông xe vào năm 2015, dù được quy hoạch từ sớm nhưng khu vực này vẫn còn rất sơ khai. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một thập kỷ, mặt bằng giá bất động sản tại Tây Hồ Tây đã bứt phá từ 40-50 triệu đồng/m² lên đến 500-600 triệu đồng/m² tại một số vị trí VIP, đặc biệt một số sản phẩm thấp tầng còn xác lập mức kỷ lục gần 1 tỷ đồng/m2, chính thức đưa Tây Hồ Tây trở thành “vùng đất kim cương” đắt đỏ nhất Hà Nội.

Từ đó, nhiều chuyên gia nhận định kịch bản “thịnh vượng” này đang lặp lại tại khu Nam Sài Gòn nhưng với xung lực mạnh mẽ hơn. Trong cuộc đua hạ tầng này, quy luật của thị trường luôn ưu tiên những dự án tọa lạc tại “tọa độ vàng”, nơi tiếp giáp trực tiếp với các điểm kết nối hạ tầng. Tiêu biểu là bộ đôi Sunshine Sky City và Noble Crystal Riverside của Sunshine Group, những dự án tọa lạc ngay “điểm đầu” kết nối của cầu Phú Mỹ 2.

Sunshine Sky City - Tổ hợp Thương mại, Dịch vụ và căn hộ “chuẩn khách sạn” 4.0 đầu tiên ven sông tại Quận 7 (cũ), TP. HCM.

Trong đó, Sunshine Sky City gồm 9 tòa tháp cao 26-38 tầng với 3.455 căn hộ, tọa lạc kế cận sông Cả Cấm, sở hữu hơn 12.000m² không gian mặt nước và hệ thống cảnh quan xanh rộng lớn; còn Noble Crystal Riverside quy mô 12 tòa tháp mang phong cách Resort 4.0, cung ứng hơn 3.100 sản phẩm cao cấp. Sau khi khơi thông pháp lý, hai dự án này đang tăng tốc triển khai và dự kiến sẽ đóng góp cho thị trường Quận 7 (cũ) hàng ngàn căn hộ cao cấp.

Noble Crystal Riverside - Quần thể đô thị phức hợp mang phong cách Resort 4.0 ven sông Sài Gòn sở hữu ba mặt giáp sông tại "trái tim" của khu Nam Sài Gòn.

Với vị trí chiến lược, pháp lý rõ ràng và tiến độ triển khai thực chất, các dự án này hình thành giá trị riêng trên nền tảng quy hoạch bài bản của khu Nam, đồng thời song hành cùng Phú Mỹ Hưng và các khu đô thị lân cận để kiến tạo một quần thể đô thị phát triển đồng bộ, năng động và mang chuẩn mực sống cao cấp.