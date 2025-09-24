Sunshine Group ký kết hợp tác đại lý phân phối chiến lược cho các dự án tại miền Nam 24/09/2025 11:41

Không khí lễ ký kết diễn ra sôi động và tràn đầy kỳ vọng, được các đại lý đánh giá là “cú hích” mạnh mẽ, góp phần mang đến nguồn cung chất lượng cao và giàu tiềm năng cho thị trường bất động sản miền Nam.

Đại lý chiến lược phân phối các dự án khu vực miền Nam của Sunshine Group.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản miền Nam còn nhiều thách thức, động thái ký kết hợp tác chiến lược của Sunshine Group được đánh giá là một bước đi mang tính then chốt. Sự kiện không chỉ khẳng định định hướng phát triển lâu dài, bền vững của Tập đoàn, mà còn cho thấy sự chuẩn bị bài bản về pháp lý, tiến độ xây dựng và hệ thống phân phối chuyên nghiệp. Với những nền tảng đó, Sunshine Group thể hiện quyết tâm đồng hành cùng thị trường, góp phần kiến tạo sự ổn định và tạo đà tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Đồng hành cùng Sunshine Group trong lễ ký kết lần này là 20 đại lý phân phối chiến lược hàng đầu trên thị trường, bao gồm CBRE Việt Nam, Mai Việt Land, CEN Hồ Chí Minh, BHS Miền Nam, Đất Xanh Miền Bắc, Khải Minh Land, Hana Homes, Thủ Thiêm Real, Mai Com, Anhomes, New Link Investment, Châu Đại Dương, Premium, RH Investment, QS Land, Global Homes, VP Corp, The One và Kiên Nam Land… Sự góp mặt của những tên tuổi uy tín này không chỉ khẳng định sức hút của các dự án Sunshine Group, mà còn tạo nên một mạng lưới phân phối vững mạnh, đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp và hiệu quả trên thị trường bất động sản miền Nam.

“Chúng tôi xác định niềm tin của thị trường là nền tảng. Bằng việc ký kết hợp tác chiến lược ngay từ giai đoạn này, Sunshine Group muốn khẳng định sự minh bạch trong chính sách, sự đồng hành cùng đại lý và cam kết mang tới những dự án có giá trị cao cho khách hàng”, bà Nguyễn Thụy Hoàng Dung – Phó Tổng Giám đốc Sunshine Group phụ trách miền Nam chia sẻ tại buổi lễ.

Hoạt động ký kết giữa Sunshine Group và CBRE.

Sunshine Group xác định công nghệ là một trong những trụ cột chiến lược trong hành trình phát triển. Mỗi dự án không chỉ dừng lại ở hệ thống quản lý vận hành thông minh và nền tảng cư dân kết nối, mà còn được tích hợp công cụ phân phối dựa trên việc tự động phân tích dữ liệu. Nổi bật là Noble App với tính năng NobleGo - giải pháp tiên phong cho phép khách hàng tham gia livestream đặt giá quyền mua công khai, đồng thời ứng dụng AI để tối ưu hóa quy trình giao dịch. Đây được xem như bước tiến mới đưa bất động sản bước vào kỷ nguyên số, mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp cho khách hàng, đồng thời mở ra cho đại lý một phương thức bán hàng linh hoạt, hiệu quả và đột phá hơn trong việc tiếp cận thị trường.

Lễ ký kết phân phối các dự án trọng điểm lần này thể hiện thông điệp rõ ràng: Sunshine Group không chỉ chú trọng phát triển sản phẩm mà còn coi trọng thiết lập cơ chế hợp tác rõ ràng, công nghệ hóa quy trình và đồng hành cùng hệ thống phân phối. Trong bối cảnh thị trường miền Nam cần thêm nguồn cung chất lượng và sự rõ ràng các chính sách để phục hồi, bước đi này được giới quan sát đánh giá là tín hiệu tích cực, góp phần khẳng định vị thế của Sunshine Group tại khu vực, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới cho doanh nghiệp cũng như cho thị trường.

Hoạt động ký kết giữa Sunshine Group và Mai Việt Land.

Các dự án Sunshine Group công bố phân phối lần này, mỗi dự án mang một dấu ấn riêng nhưng cùng phục vụ chiến lược tại miền Nam. Sunshine Sky City được ví như “thành phố thông minh thu nhỏ” tại Quận 7, bổ sung nguồn cung chất lượng sau khi tái khởi động. Noble Crystal Riverside với lợi thế ba mặt giáp sông Sài Gòn hứa hẹn trở thành biểu tượng kiến trúc mới của khu Nam. Trong khi đó, Sunshine Bay Retreat Vung Tau mở ra hướng nghỉ dưỡng thế hệ mới với toàn bộ căn hộ hướng biển, tiện ích “all in one” và công nghệ 4.0. Sự kết hợp này vừa củng cố hình ảnh Sunshine Group ở phân khúc đô thị – sinh thái, vừa mở rộng sang nghỉ dưỡng, thể hiện tầm nhìn đa dạng hóa sản phẩm và đón đầu xu thế sống – đầu tư mới.

Sự ra mắt đồng thời ba dự án chiến lược đã tạo nên sức hút mạnh mẽ, khiến nhiều đại lý phân phối bày tỏ sự hào hứng và kỳ vọng. Họ nhìn thấy ở Sunshine Group không chỉ là nguồn cung ứng sản phẩm chất lượng và quy mô lớn với pháp lý hoàn thiện, mà còn là doanh nghiệp tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 cùng hệ thống phân phối được tổ chức chuyên nghiệp. Trên nền tảng đó, các đại lý tin tưởng việc đồng hành cùng Sunshine Group sẽ mở ra những cơ hội bứt phá: từ chinh phục khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh đến cùng nhau kiến tạo chuẩn mực sống mới kết hợp hài hoà giữa an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư cùng song hành.