Cơ hội săn nhà cao cấp giá tốt tại TP.HCM trên sóng livestream Sunshine Group ngày 23-9 22/09/2025 17:42

(PLO)- Sau màn chốt deal kịch tính ngày 19-9, phiên livestream NobleGo của Sunshine Group ngày 23-9 tới dự báo sẽ hấp dẫn không kém khi tiếp tục tung ra bộ đôi căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Sunshine Sky City (TP.HCM), với giá khởi điểm chỉ 4,7 tỷ đồng.

Bộ đôi căn 2 phòng ngủ giá khởi điểm 4,7 tỷ đồng sẽ lên sóng ngày 23-9

Theo thông tin từ NobleGo, hai căn hộ mang ký hiệu S3.28.04 và S3.30.04 nằm tại tầng 28 và 30 của tòa S3, có diện tích tim tường 77,83 m², hướng Đông Bắc thoáng mát, sở hữu tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn. Đây là những sản phẩm thuộc tòa nhà đã hoàn thiện cất nóc, đang gấp rút hoàn thiện và dự kiến bàn giao từ quý I-2026.

Với pháp lý minh bạch, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán ngay, cộng thêm lợi thế tầm nhìn sông thoáng đãng, hai căn hộ được đánh giá vừa phù hợp để an cư, vừa là tài sản đầu tư an toàn, giàu tiềm năng sinh lời trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp tại Nam TP.HCM ngày càng khan hiếm.

Trong phiên livestream ngày 23-9, hai căn hộ 2 phòng ngủ tại tòa S3 sẽ lên sóng, với giá khởi điểm hấp dẫn chỉ 4,7 tỷ đồng, lý tưởng cho khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm an toàn – sinh lời bền vững giữa bối cảnh nguồn cung chất lượng ngày càng khan hiếm.

Trước đó trong phiên livestream ngày 19-9, đã có hai khách hàng “chốt deal” căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án với mức giá lần lượt là 5 tỷ đồng và 6,75 tỷ đồng, thu hút gần 100.000 lượt xem, trong đó thời điểm cao nhất ghi nhận gần 13.000 lượt xem trực tiếp cùng lúc, khẳng định sức hấp dẫn vượt trội của dự án và mô hình livestream đặt giá công khai, minh bạch.

Dự án “chuẩn khách sạn” 4.0: Vị trí kim cương, tiện ích 5 sao, dự kiến bàn giao 3 tòa tháp từ quý I-2026

Tọa lạc ngay mặt tiền đường Phú Thuận và dễ dàng kết nối trung tâm qua các trục Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát; Sunshine Sky City sở hữu vị trí kim cương liền kề Phú Mỹ Hưng - khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất tại TP.HCM. Dự án được phát triển theo tiêu chuẩn “khách sạn 4.0” với 50+ tiện ích 5 sao chuẩn resort, trong đó nổi bật là 12.000 m² mảng xanh và mặt nước – một đặc quyền hiếm có giữa lòng TP.HCM.

9 tòa tháp cao 26-38 tầng, với gần 3500 căn hộ cao cấp, sở hữu tầm nhìn không giới hạn hướng sông Cả Cấm, sông Sài Gòn…

Là sản phẩm đặc trưng trong dòng “Sunshine City” của Sunshine Group, toàn bộ trang thiết bị nội thất trong căn hộ đều được nhập khẩu chính hãng từ những thương hiệu danh tiếng toàn cầu: Duravit, Hansgrohe, Hafele, Marazzi, Atlas… hoặc tương đương, cùng hệ sinh thái Smart Home - Smart Living hiện đại bậc nhất hiện nay.

Sunshine Sky City mang đến hơn 50 tiện ích trải dài 9 tòa tháp, cùng hệ thống hơn 12.000m2 cây xanh mặt nước, mang tới không gian sinh thái chuẩn resort cùng những trải nghiệm thượng lưu dành cho đa thế hệ.

Đáng chú ý là về mặt tiến độ, Sunshine Sky City đã bàn giao tòa S1, các tòa S2, S3, S4 đã cất nóc và dự kiến bàn giao từ quý I-2026. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp tại khu Nam TP. HCM khan hiếm, những dự án sở hữu chất lượng vượt trội, sản phẩm hiện hữu, pháp lý minh bạch, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán ngay, sắp bàn giao như bộ đôi căn hộ tại tòa S3 - Sunshine Sky City đang trở thành sản phẩm được cả khách hàng mua ở thực lẫn nhà đầu tư tìm kiếm.

Bên cạnh đó, khách hàng xem livestream ngày 23-9 tiếp tục có cơ hội nhận phần quà may mắn trị giá 100 triệu đồng cùng thẻ cao cấp KienlongBank Visa Elite.