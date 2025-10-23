Khánh Hòa có thêm gần 1.000 căn nhà ở xã hội 23/10/2025 14:14

(PLO)- Khánh Hòa vừa chấp thuận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội CT-02 với gần 1.000 căn nhằm đáp ứng nhu cầu rất lớn tại địa phương này.

Ngày 23-10, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội CT-02 thuộc dự án Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Khu đất xây dựng dự án Khu nhà ở xã hội CT-02. Ảnh: M.K

Theo quyết định, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận giao liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp Vật tư Kỹ thuật và Công ty CP Đầu tư Xây dựng KM làm làm Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở xã hội CT-02 thuộc Khu đô thị An Bình Tân.

Dự án Khu nhà ở xã hội CT-02 có diện tích hơn 2 ha bao gồm bốn tòa nhà chung cư cao 15 tầng với 936 căn hộ nhà ở xã hội và 12.749 m2 dành cho khu căn hộ thương mại dịch vụ. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.645 tỉ đồng, quy mô dân số khoảng 2.500 người.

Phối cảnh dự án Khu nhà ở xã hội CT-02. Ảnh: M.K

Dự án được dự kiến khởi công vào đầu năm 2026 và hoàn thiện, đưa vào hoạt động vào cuối quý 3-2027. Khu nhà ở xã hội CT-02 tại Khu đô thị An Bình Tân có mục tiêu góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân. Đặc biệt là người có thu nhập thấp, công nhân và người lao động đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn cung nhà ở xã hội đang có nhu cầu rất lớn tại tỉnh Khánh Hòa.