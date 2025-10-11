Chính phủ nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội 11/10/2025 18:03

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu phát triển nhà ở thương mại phù hợp, đúng quy luật, đúng quy định, đúng với kinh tế thị trường nhưng đồng thời cũng có những chính sách đột phá phát triển nhà ở xã hội.

Ngày 11-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản với chủ đề phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành. Ảnh: NHẪN NAM

Đạt 60% so với chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Thông tin tại cuộc họp, từ đầu năm đến nay Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ba nghị quyết, nhiều công điện, 12 văn bản chỉ đạo điều hành liên quan lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, giao 41 nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh bền vững.

Mới nhất, ngày 10-10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 261 sửa đổi, bổ sung các nghị định về nhà ở xã hội, trong đó nâng mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 30 triệu đồng/tháng đối với trường hợp cá nhân độc thân nhưng đang nuôi con dưới tuổi thành niên và 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng.

Đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Liên quan đến đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, lũy kế đến nay cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với 637.048 căn. Trong đó, 165 dự án đã hoàn thành, với 116.342 căn; 151 dự án đã khởi công, đang triển khai với 132.616 căn và 380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với 388.090 căn. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 60% so với chỉ tiêu đặt ra tại đề án (đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn).

Cả nước đang xây dựng 132.616 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó 9 tháng đầu năm khởi công 73 dự án với quy mô 57.815 căn hộ. Có 22/34 tỉnh, thành dự kiến đạt và vượt chỉ tiêu nhà ở được giao.

Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản hiện nay đang còn thiếu công khai, minh bạch, dẫn đến việc người dân tiếp cận thông tin, chính sách bất động sản là dễ gặp rủi ro trong quá trình giao dịch. Và cũng có tình trạng kê khai không đúng giá trị giao dịch, tình trạng hai giá, trốn thuế, gây nhiễu loạn thị trường…

Liên quan nhiệm vụ được giao về kiểm soát, kiềm chế giá, làm giảm giá bất động sản, Bộ Xây dựng đề xuất ba nhóm nội dung, để kiểm soát giá thì đẩy nhanh thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản. Để giảm giá bất động sản thì tăng nhà ở xã hội và bổ sung phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ. Và nhóm thứ ba là chính sách về tín dụng.

Nghiên cứu chính sách toàn diện, bao trùm

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến các đại biểu tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng cũng yêu cầu công tác quy hoạch ổn định lâu dài và không phá vỡ quy hoạch. Các địa phương phải chủ động trong việc giao đất và giải quyết các vấn đề thủ tục đất đai.

Ông cũng lưu ý phát triển nhà ở có nhiều phân khúc cao cấp, trung bình, nhà ở xã hội, làm sao cân đối hài hòa, đảm bảo sự phát triển, không có sự chênh lệch liên quan đến các vấn đề hạ tầng…

Phải đa dạng hóa trong việc huy động các nguồn lực, như hỗ trợ, phát hành trái phiếu, hỗ trợ của ngân hàng, hỗ trợ của nhà nước (bao gồm kinh phí của trung ương, địa phương), khai thác tối đa các dư địa của các chính sách.

Phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm chi phí đầu vào các dự án nhà ở xã hội.

Các địa phương chủ động, tích cực đưa ra các chính sách phù hợp trên cơ sở các chính sách của trung ương và chịu trách nhiệm về vấn đề này. Các doanh nghiệp chủ động cắt giảm chi phí, giảm các chi tiêu không cần thiết, làm sao giảm giá thành sản phẩm.

Hoàn thiện công nghệ dữ liệu sàn giao dịch bất động sản, làm sao cho phù hợp, hiệu quả, làm sao phát huy được cái đang có, tốt, ổn định và bổ sung thêm cái gì làm cho tốt hơn, hiệu quả hơn.

Liên quan các nghị định, mới nhất là Nghị định 261, Thủ tướng nói xem còn cái gì vướng mắc thì tiếp tục phản ánh. Hiện nay cơ chế chính sách tương đối tốt rồi, các địa phương chủ động, tích cực hơn…

“Chính phủ ban hành văn bản phù hợp để khuyến khích các địa phương giao nhiệm vụ xây nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp và các doanh nghiệp tự giác. Tinh thần là xây dựng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình, khuyến khích các địa phương kêu gọi nhà đầu tư và giao nhiệm vụ cho nhà đầu tư làm; xây dựng cơ chế chính sách để khuyến khích và đề nghị nhà đầu tư xung phong nhận nhiệm vụ ở các địa phương ngày càng nhiều càng tốt; Đảm bảo nguyên tắc chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi dụng chính sách để trục lợi” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Liên quan nhà ở thương mại, Thủ tướng cho rằng nhà ở thương mại và nhà ở xã hội có quan hệ mật thiết, thúc đẩy lẫn nhau, vì vậy phải vừa phát triển nhà ở thương mại vừa phát triển nhà ở xã hội để thúc đẩy phát triển bất động sản, mà phát triển được bất động sản cũng là một động lực cho tăng trưởng, vì nó kéo theo hàng loạt ngành nghề khác phát triển.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu phát triển nhà ở thương mại làm sao cho phù hợp, đúng quy luật, đúng quy định, đúng với kinh tế thị trường nhưng đồng thời cũng có những chính sách đột phá phát triển nhà ở xã hội. Hai chính sách này hòa quyện, thúc đẩy lẫn nhau góp phần phát triển thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững.

Ông cũng yêu cầu nghiên cứu chính sách thuê và thuê mua làm sao thuận lợi, thuê thì được cho thuê lại như thế nào, mua nhà ở xã hội thì được bán như thế nào, chính sách phải phù hợp…

“Đề nghị nghiên cứu chính sách toàn diện, bao trùm hơn và phải có chính sách thuê và thuê mua linh hoạt, chính sách để doanh nghiệp có thể đầu tư để cho thuê, cho thuê lại…” – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.