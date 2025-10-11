Thủ tướng: Nhà ở xã hội là chính sách cho những người còn khó khăn, người trẻ, người yếu thế 11/10/2025 11:08

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng ai cũng có nhu cầu nhà ở và nhà ở xã hội là chính sách cho những người còn khó khăn, người trẻ, người yếu thế, yêu cầu cho cuộc sống của một con người là phải công bằng, hợp lý.

Ngày 11-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản với chủ đề phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp ngày 11-10. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, kịp thời thúc đẩy các dự án đầu tư, tăng nguồn cung nhà ở xã hội, bất động sản ở các phân khúc, nhất là phân khúc nhà ở có giá hợp lý.

Đồng thời, tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng, định giá và đấu giá đất đai; xử lý kịp thời việc thao túng đẩy giá, đầu cơ nhằm ổn định thị trường bất động sản với thể chế đồng bộ hơn, cơ chế chính sách ưu đãi hơn, thủ tục hành chính thuận tiện hơn, tạo nguồn cung nhà ở lớn hơn với phân khúc hợp lý hơn, giá cả tốt hơn và đảm bảo quyền có nhà ở của người dân.

Từ năm đến nay, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành ba nghị quyết, nhiều công điện, 12 văn bản chỉ đạo điều hành liên quan lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, giao 41 nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh bền vững.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhà ở xã hội phải đầy đủ như một khu nhà ở bình thường, đảm bảo chất lượng sống ngày càng được nâng lên, bao gồm hạ tầng y tế, giáo dục, giao thông, điện nước, thể thao…

“Nhà ở xã hội là chính sách cho những người còn khó khăn, người trẻ, người yếu thế. Yêu cầu cuộc sống của một con người là phải công bằng, hợp lý” – Thủ tướng nhấn mạnh và nói thêm: “Tôi tin chắc là ai cũng có nhu cầu, không ai không có nhu cầu nhà ở cả, vấn đề là văn hóa, tập tục vùng miền khác nhau”.

Phiên họp trực tuyến đến 34 tỉnh, thành. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đưa ra trao đổi thẳng thắn, thảo luận các việc chưa làm được như một số quy định pháp luật, cơ chế chính sách về phát triển bất động sản, nhà ở xã hội chưa được sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tế như nghị định quy định về quỹ nhà ở quốc gia, đề án trung tâm giao dịch bất động sản…

“Hiện nay, tôi thấy môi giới, cứ lấy 1, 2, 3% thậm chí 5% công môi giới. Đây là hoạt động không chính thức, nhà nước không thu được thuế, cũng không thống kê được, việc này có chấm dứt được không? Sao chúng ta không có sàn giao dịch cho đàng hoàng, mọi thứ phải minh bạch, vì sao để tồn tại tình trạng bộ phận không thu được thuế, không điều tiết được, thậm chí còn xảy ra tiêu cực…” – Thủ tướng nêu vấn đề.

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị hội nghị trao đổi thẳng thắn, chân thành, phản ánh đúng tình hình để đưa ra giải pháp cụ thể, làm sao cho công tác triển khai sàn giao dịch bất động sản kiểm soát được giá, thúc đẩy phát triển thị trường ổn định, công bằng, lành mạnh, bền vững, không để tiếp diễn tình trạng đầu cơ, thổi giá, trục lợi.