TP.HCM: Tổng nhu cầu nhà ở xã hội đến năm 2030 lên tới khoảng 974.000 căn 11/10/2025 17:27

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nêu giải pháp để đáp ứng tổng nhu cầu nhà ở xã hội của TP khoảng 974.000 căn đến năm 2030 và giải pháp về giá nhà ở thương mại hợp lý.

Ngày 11-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản với chủ đề phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường báo cáo tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ngày 11-10. Ảnh: NHẪN NAM



Báo cáo tại đây, ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, TP được giao chỉ tiêu cho giai đoạn đến năm 2030 là 200.000 căn nhà ở xã hội, giai đoạn 2021-2025 phải hoàn thành 18.143 căn, cơ bản đến hết giai đoạn thì TP.HCM sẽ hoàn thành.

Riêng năm 2025, TP sẽ phải hết sức nỗ lực để hoàn thành khoảng 13.040 căn, chiếm khoảng 72% so chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025 Thủ tướng giao.

Ông Cường cho biết, sau khi sáp nhập, theo điều tra, tổng nhu cầu nhà ở xã hội của TP.HCM đến năm 2030 phải cần tới 974.000 căn. Trong đó, nhóm dành cho công nhân chiếm khoảng 30% và các nhóm đối tượng khác còn lại chiếm 70%. Con số này cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (khoảng 199.400 căn).

Để triển khai được 974.000 căn này đến năm 2030 thì quan trọng nhất là giải pháp về quy hoạch quỹ đất. Theo đó, quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, sau khi tổng hợp và kiểm soát, TP đang giữ được 408 ha quỹ đất sạch với cái số căn là 116.800 căn.

Số còn lại, dự kiến trên cơ sở quy hoạch chung của TP điều chỉnh vào tháng 6 vừa rồi thì đã giữ được là khoảng 1.000 ha. Cách giữ hiện nay là quy định cụ thể ở trong quy hoạch chung TP, yêu cầu phải chấm các vị trí cụ thể và ghi rõ ở đó là để thực hiện xây dựng nhà ở xã hội chứ không ghi là đất ở chung chung, để tránh biến tướng sang nhà ở thương mại.

Sắp tới TP sau khi hợp nhất thì sẽ tiếp tục điều chỉnh để đảm bảo thêm phần chỉ tiêu dự kiến tăng thêm, tổng cộng khoảng 2.500 ha cho nhà ở xã hội để đáp ứng được nhu cầu đến năm 2030 khoảng hơn 974.000 căn nhà ở xã hội.

Một khu nhà ở xã hội tại TP.HCM. Ảnh: QUANG HUY



Về nhà ở thương mại giá hợp lý, ông Bùi Xuân Cường cho biết, giai đoạn vừa qua tổng số các dự án TP đang triển khai và đảm bảo để rà soát sẽ có khoảng 748 dự án với khoảng 3.868 ha để làm cho các dự án nhà ở thương mại.

HĐND TP.HCM vừa qua, kể cả giai đoạn của Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã thông qua đến thời điểm này là được 255 dự án với tổng cộng là 1.638 ha. Số này TP ước tính là sẽ bố trí được khoảng từ 400 - 500.000 căn nhà ở thương mại trong thời gian tới.

TP sẽ tập trung để kiểm soát nội dung này với các cơ chế chính sách của Chính phủ đã ban hành cũng như của TP về nhà ở, bất động sản, quy hoạch, đất đai, thuế và các nội dung khác thì sẽ kiểm soát để đảm bảo nhà ở thương mại có giá phù hợp trong thời gian tới.

Ông Cường bày tỏ rất mong sớm ban hành về nghị định về quỹ phát triển nhà ở quốc gia. Bởi vì đây là một mô hình mà TP.HCM đã làm 20 năm qua cho quỹ phát triển nhà ở TP. 20 năm qua TP đã triển khai quỹ phát triển nhà ở. Hiện nay vốn điều lệ của quỹ là 1.605 tỉ đồng nhưng hiệu quả thì rất lớn, trong giai đoạn vừa qua đã có khoảng hơn 7.000 đối tượng được tiếp cận quỹ này với những chính sách riêng nổi bật…

Ưu điểm ở đây là giúp để tạo lập về nhà ở, giảm được lãi vay cho các đối tượng phù hợp. TP hỗ trợ lãi vay chỉ có 3,2%, lãi vay của ngân hàng chính sách xã hội khoảng 6,6% hoặc là vay thương mại khoảng cơ bản 7% trở lên. Do đó, các đối tượng khác tiếp cận nhà ở rất dễ.

Và nếu có chính sách về quỹ phát triển nhà ở quốc gia thì sẽ bổ sung thêm vốn điều lệ và các cơ chế cho quỹ nhà ở TP trong thời gian tới sẽ giúp thêm một kênh để tạo lập về nhà ở mà kiểm soát được thị trường và tạo lập được nhu cầu nhà ở cho người dân của TP.