Giám đốc Sở NN&MT yêu cầu 3 chủ đầu tư bổ sung thủ tục để cấp sổ hồng cho người mua nhà 03/10/2025 12:46

(PLO)- Tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến cấp sổ hồng đã làm việc với chủ đầu tư của ba dự án nhà ở thương mại để gỡ vướng trong quá trình cấp sổ cho người dân.

Ngày 3-10, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các dự án phát triển nhà ở thương mại (sổ hồng).

Nhiều vướng mắc liên quan ba dự án

Tổ công tác 1645 đã làm việc với các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan nhằm tháo gỡ các vướng mắc để cấp sổ hồng cho ba dự án.

Thứ nhất là dự án khu nhà ở Nam Phan, phường Long Trường do công ty cổ phần Đầu tư Nam Phan làm chủ đầu tư.

Dự án này, Sở TN&MT (nay là Sở NN&MT TP.HCM) đã có Công văn số 942/2021 và Công văn số 4648/2024 về cấp Giấy chứng nhận đối với 110 căn biệt thự đơn lập (đợt 1) và công trình câu lạc bộ cộng đồng tại dự án.

Với dự án này, người mua nhà tại đề nghị cấp sổ hồng đối với hai căn nhà lô số E01 và lô số F07 tại dự án (nằm ngoài danh sách 110 căn).

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN&MT chủ trì họp tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho người mua nhà. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Thứ hai là dự án chung cư Nhà Sài Gòn, phường Bình Trị Đông do công ty TNHH Nhà Sài Gòn làm chủ đầu tư

Dự án này có quy mô 390 căn hộ, khu đất có nguồn gốc phần lớn là đất công. Ngày 5-12-2012, UBND TP ban hành Quyết định số 6197 về chấp thuận giao 5.953,64 m2 đất tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (cũ) cho công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng (COTEC) để đầu tư xây dựng khu nhà ở chung cư phục vụ tái định cư.

Tại Điều 2 của Quyết định 6197, UBND TP đề nghị công ty hoàn tất bồi thường đối với sáu hộ dân còn lại theo ý kiến của UBND quận Bình Tân (cũ) để đảm bảo thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, kết nối đồng bộ hạ tầng trong khu vực.

Ngày 27-3-2013, Sở TN&MT cấp Giấy chứng nhận cho công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng (COTEC), diện tích đất là 5.953,64 m2.

Ngày 24-1-2017, UBND TP ban hành Công văn số 451 về chấp thuận đầu tư và công nhận công ty TNHH Nhà Sài Gòn làm chủ đầu tư dự án nêu trên. Đến ngày 25-6-2017, Sở TN&MT cấp đổi Giấy chứng nhận cho Công ty TNHH Nhà Sài Gòn là chủ đầu tư dự án.

Một số khó khăn, vướng mắc của dự án này mà Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM (VPĐKĐĐ) báo cáo là: Mục tiêu của dự án thay đổi từ “chung cư phục vụ tái định cư” thành “chung cư thương mại”. Ngoài ra, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung do thay đổi chỉ tiêu quy hoạch (tăng hệ số sử dụng đất từ 5,0 lên 6,0) và nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với diện tích 206,94 m2 (phần diện tích này phần diện tích chênh lệch giữa diện tích 5746,7 m2 đã nộp tiền sử dụng đất theo xác nhận của Sở Tài chính nhỏ hơn so với diện tích 5953,64 m2 đã được cấp Giấy chứng nhận).

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cần làm rõ nội dung: hành vi lấn chiếm “đất công” đối với phần diện tích 742,9 m2 và trách nhiệm đóng góp kinh phí, phối hợp địa phương hoàn tất bồi thường phần diện tích 161,66 m2.

Một số hình ảnh thực tế của dự án Khu nhà ở Hưng Phú. Ảnh: VPDK

Thứ ba là dự án Khu nhà ở Hưng Phú, phường Phước Long do công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Hưng Phú làm chủ đầu tư. Dự án khu dân cư có quy mô 485 nền đất, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dự án giao đất đợt 1 theo Quyết định số 390 của UBND TP, với diện tích: 67.922 m2, giao đất đợt 2 theo Quyết định số 450 với diện tích là 106.499 m2.

Dự án còn vướng mắc liên quan công tác bàn giao hạ tầng; dự án có hiện tượng lệch ranh phân lô đã được duyệt, chồng ranh với các giấy chứng nhận đã cấp. Ngoài ra, dự án còn vướng do vi phạm xây dựng tại dự án, cụ thể là xây dựng sai mẫu nhà, có vi phạm xây dựng.

Sẽ xử lý nếu chủ đầu tư không bổ sung thủ tục

Với dự án dự án khu nhà ở Nam Phan, ông Nguyễn Toàn Thắng giao VPĐKĐĐ TP.HCM làm việc với chủ đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Với dự án chung cư Nhà Sài Gòn, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư báo cáo rõ cho VPĐKĐĐ TP.HCM về thay đổi mục tiêu của dự án từ “chung cư phục vụ tái định cư” thành “chung cư thương mại”

Đồng thời ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư phải liên hệ với Phòng kinh tế đất (thuộc Sở NN&MT) xác định rõ nghĩa vụ tài chính bổ sung. Song song đó là có báo cáo rõ các nội dung liên quan hành vi lấn chiếm và công tác bồi thường.

"Dự án chung cư Nhà Sài Gòn là dự án người dân bức xúc rất nhiều. Chính vì vậy, chủ đầu tư phải làm rõ tất cả các nội dung vướng mắc và có báo cáo chi tiết để làm cơ sở cấp giấy cho người dân.

Nếu chủ đầu tư không thực hiện, Sở sẽ có văn bản xử lý trách nhiệm của nhà đầu tư với dự án này và cảnh báo với các dự án khác mà nhà đầu tư thực hiện"- ông Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh.

Với dự án Khu nhà ở Hưng Phú, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư có báo cáo rõ liên quan công tác bàn giao hạ tầng, vi phạm xây dựng tại dự án... để làm căn cứ cấp sổ hồng cho người mua nhà.