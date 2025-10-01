Đề xuất bổ sung các trường hợp cấp sổ hồng cho nhà không giấy tờ 01/10/2025 10:50

(PLO)- Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã đề xuất bổ sung thêm các trường hợp nhà ở không có giấy tờ theo quy định sẽ được cấp giấy chứng nhận.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Hồ sơ dự án Luật đã hoàn thiện đến bước Chính phủ lấy ý kiến thành viên Chính phủ đang chờ Thủ tướng Chính phủ ký trình Quốc hội.

Dự thảo lần này có sửa đổi nhiều nội dung liên quan đến cấp giấy tờ cho nhà ở, công trình xây dựng; thu hồi đất; giá đất...

Liên quan đến quy định Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) đối với tài sản là nhà ở, hiện nay Luật Đất đai 2024 tại Điều 148 quy định một số loại giấy tờ cần có để hộ gia đình, cá nhân sở hữu nhà ở được cấp sổ như: Giấy phép xây dựng nhà ở hoặc giấy phép xây dựng nhà ở có thời hạn đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; bản án hoặc quyết định của Tòa án hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật mà có xác định quyền sở hữu nhà ở…

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhà ở trước ngày 1-7-2006 mà không có giấy tờ nêu trên và đang không có tranh chấp thì vẫn được cấp sổ hồng.

Nay dự thảo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai đã đề xuất bổ sung thêm trường hợp nhà ở có từ ngày 1-7-2006 trở về sau, không có các giấy tờ kể trên nhưng không phải xin phép xây dựng cũng sẽ được cấp sổ hồng.

Đáng chú ý, dự luật cũng bổ sung thêm trường hợp hộ gia đình, cá nhân sở hữu nhà, có giấy tờ nhưng hiện trạng nhà ở không phù hợp với giấy tờ đó thì vẫn được cấp sổ. Khi đó, hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm về an toàn công trình.

Tương tự, với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với tài sản là công trình xây dựng không phải là nhà ở thì dự luật cũng có những điều chỉnh mới.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sở hữu công trình xây dựng mà không có giấy tờ theo luật định, công trình xây dựng có trước 1-7-2004 hoặc từ 1-7-2004 trở về sau nhưng không phải xin phép xây dựng thì vẫn được cấp số hồng.