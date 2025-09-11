TP.HCM thu thập thông tin về giá đất thị trường để xây dựng bảng giá đất mới 11/09/2025 07:45

(PLO)- TP.HCM sẽ điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất mới theo khu vực, vị trí.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Theo đó dự án sẽ điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ việc xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Bên cạnh đó là xác định loại đất, khu vực, vị trí đất tại từng xã, phường, thị trấn đối với khu vực xây dựng bảng giá đất theo khu vực, vị trí; xác định loại đất, tổng số thửa đất, số thửa đất của mỗi loại đất đối với khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn...

Cấp xã sẽ là đơn vị thực hiện điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về giá đất thị trường bằng ba phiếu điều tra trên mỗi tuyến đường tại mỗi vị trí đất.

UBND 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM sẽ chuẩn bị cơ sở dữ liệu về giá đất, các giao dịch thành của tất cả các tuyến đường làm cơ sở xây dựng bảng giá đất. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tổng kinh phí thực hiện dự án là hơn 16,2 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 8-2025 đến tháng 12-2025.

Sở NN&MT TP.HCM có trách nhiệm căn cứ nội dung dự án đã được duyệt lựa chọn tổ chức thực hiện định giá đất để xây dựng bảng giá đất lần đầu trên địa bàn TP.HCM áp dụng từ ngày 1-1-2026 theo phương thức chỉ định thầu rút gọn. Việc rút gọn nhằm đảm bảo triển khai thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu đạt chất lượng và đúng tiến độ.

Sở Tài chính có trách nhiệm, chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT và các cơ quan liên quan tham mưu UBND TP bố trí kinh phí thực hiện dự án theo quy định hiện hành. Đồng thời, trình UBND TP thành phần Hội đồng Thẩm định bảng giá đất TP theo quy định.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT tham mưu, đề xuất việc lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và định giá đất cụ thể trên địa bàn TP trên cơ sở kế thừa kết quả phê duyệt định mức của ba khu vực và áp dụng cho từng khu vực để xây dựng bảng giá đất.

Đồng thời cũng giao UBND 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM có nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở dữ liệu về giá đất, các giao dịch thành của tất cả các tuyến đường, đoạn đường theo vị trí, khu vực và các điểm giáp ranh.

Việc chuẩn bị này với mục đích phối hợp với Sở NN&MT và Tổ chức thực hiện xác định giá đất tiến hành rà soát, cân đối cơ sở dữ liệu giá đất gửi về Sở NN&MT để triển khai thực hiện công tác xây dựng bảng giá đất lần đầu nhằm đảm bảo kịp tiến độ theo quy định.