Infographic: TP.HCM sẽ áp dụng bảng giá đất như thế nào trong năm 2026?

(PLO)- Sở NN&MT TP.HCM đã kiến nghị UBND TP hai phương án về bảng giá đất áp dụng từ ngày 1-1-2026.

bảng giá đất (3)-min.png
bảng giá đất (2)-min.png
Nội dung: NGUYỄN CHÂU
Thiết kế: HOÀNG GIANG - HỒNG THANH
