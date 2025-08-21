Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Media
Infographic
Infographic: TP.HCM sẽ áp dụng bảng giá đất như thế nào trong năm 2026?
21/08/2025 08:09
(PLO)- Sở NN&MT TP.HCM đã kiến nghị UBND TP hai phương án về bảng giá đất áp dụng từ ngày 1-1-2026.
Nội dung: NGUYỄN CHÂU
Thiết kế: HOÀNG GIANG - HỒNG THANH
Tin liên quan
2 phương án xây dựng bảng giá đất mới của TP.HCM
TP.HCM sẽ áp dụng bảng giá đất như thế nào trong năm 2026?
Đất nền vùng ven TP.HCM thiết lập mặt bằng giá mới sau sáp nhập
từ khóa
#bảng giá đất
#TP.HCM
Đừng bỏ lỡ
Đã bắt được phạm nhân đang thụ án 12 năm tù trốn khỏi trại giam
Tiếp nhận 11 công dân từ Campuchia, phát hiện 2 người bị truy nã
Công an TP.HCM bắt 'má Hạnh' cùng con trai trong đường dây cho vay lãi nặng
Người đàn ông đốt 3 xe máy để giải tỏa căng thẳng
TP.HCM: Mời tài xế xe container làm việc liên quan vụ nam sinh tử vong
Chủ tịch xã ở Đắk Lắk nói về việc người dân xếp hàng bằng nón bảo hiểm để "xí chỗ" làm hồ sơ đất đai
Không quân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay trên bầu trời trong buổi hợp luyện A80
Sửa đổi, bổ sung một số quy định về đất đai
Anh rể hủy hoại vườn cà phê của em vợ lãnh án
Thành lập Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa
Video đang xem nhiều
Dự báo thời tiết ngày 21-8: Miền Bắc nắng nóng, có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ
Nghề cá Quảng Ninh thay đổi toàn diện nhờ nỗ lực gần 8 năm gỡ ‘thẻ vàng’
Đọc thêm
Infographic: Thẩm quyền gọi công dân nữ nhập ngũ từ 7-8-2025
Infographic
16/08/2025 12:07
Infographic: Người dân có thể xem các khối diễu binh dịp Quốc khánh 2-9 ở tuyến đường nào?
Infographic
15/08/2025 16:05
Infographic: Tuyến vành đai sẽ hạn chế xe xăng, dầu vào trung tâm TP.HCM gồm những đường nào?
Infographic
09/08/2025 16:10
Infographic: 7 hình thức kỷ luật cán bộ, công chức theo Nghị định 93/2025
Infographic
09/08/2025 11:24
Toàn cảnh chiêu trò lừa đảo 'bắt cóc online', học sinh và sinh viên tránh sập bẫy
Infographic
08/08/2025 14:50
Chi tiết địa chỉ các đội CSGT TP.HCM để người dân liên hệ, phản ánh
Infographic
08/08/2025 08:00
Quy trình lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học mà thí sinh cần biết
Infographic
06/08/2025 13:20
Đề xuất tăng mức phạt với xe kinh doanh vận tải, người dân cần biết
Infographic
04/08/2025 09:39
Infographic: Tài sản số, tài sản mã hóa sẽ ra sao từ 1-1-2026?
Infographic
03/08/2025 14:28
19 tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ phường, xã, đặc khu tại TP.HCM
Infographic
03/08/2025 09:21
Chi tiết các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8-2025
Infographic
01/08/2025 10:12
Infographic: Dự thảo sửa đổi Luật Đất đai 2024 có gì mới?
Infographic
31/07/2025 11:33
Infographic: Những điểm mới trong việc công nhận ban quản trị nhà chung cư
Infographic
30/07/2025 10:07
Tiến độ chi tiền thi hành án đối với các trái chủ trong vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2
Infographic
28/07/2025 10:01
Infographic: Lộ trình cấm xe xăng và mức hỗ trợ người dân chuyển đổi xe điện tại Hà Nội
Infographic
25/07/2025 11:37
Infographic: Những tuyến phố ở Hà Nội cấm xe máy chạy xăng, dầu từ tháng 7-2026
Infographic
23/07/2025 10:22
Infographic: Lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu bia, thuốc lá
Infographic
22/07/2025 13:33
Infographic: Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND xã, phường từ 1-7
Infographic
19/07/2025 12:16
Xét tuyển đại học 2025: Các mốc thời gian thí sinh phải nhớ
Infographic
17/07/2025 09:37
Infographic: Chi tiết thủ tục cấp sổ hồng tại UBND cấp xã sau sáp nhập
Infographic
16/07/2025 14:16
Đọc nhiều
Tiện ích
Tiện ích
Lịch tư vấn pháp luật
Bạn đọc góp ý
Liên hệ quảng cáo
Thông tin tòa soạn
Dịch vụ công CATP
Chế độ tối
Tin mới
Danh mục
Tất cả chuyên mục
Thời sự
Chính trị
Thời luận
Chính kiến
Cùng lên tiếng
Pháp luật
Chat với chuyên gia
Chính sách mới
Luật và đời
Kinh tế
Pháp lý 4.0
Quản lý
Doanh nghiệp - Cộng đồng
Phát triển Xanh
Gỡ vướng pháp lý
Đơn vị tiêu biểu
Tài chính Xanh
Đô thị
Giao thông
Môi trường
An ninh trật tự
Hồ sơ phá án
Quốc tế
Sự kiện
Quân sự
Muôn mặt
Xã hội
Giáo dục
Chọn trường - Chọn nghề
Sức khỏe
Bác sĩ online
Văn hóa
Ăn sạch sống khỏe
Thể thao
Trong nước
Quốc tế
Fair Play
Các môn khác
Video
Bạn đọc
Ý kiến bạn đọc
Tôi muốn hỏi
Cải chính
Tổ ấm tôi mơ
Thị trường - Tiêu dùng
Nhịp sống đô thị
Đèn trên biển
Thư viện ảnh
Chuyện ra khơi
Tin tức
Tài chính - Ngân hàng
Pháp lý cho kiều bào
Xe và Luật
Bất động sản
Kỷ nguyên số
Văn bản pháp luật
Trang địa phương
Video
E-Magazine
Infographic
Ảnh
Story
LENS
Mới nhất
Xem nhiều
Tin nóng