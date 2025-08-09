TP.HCM sẽ áp dụng bảng giá đất như thế nào trong năm 2026? 09/08/2025 15:35

Sở NN&MT TP.HCM vừa có báo cáo liên quan công tác chuẩn bị xây dựng bảng giá đất lần đầu năm 2026.

Một trong những phương án mà Sở NN&MT TP.HCM kiến nghị là giữ nguyên Bảng giá đất từ năm 2026. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, Sở NN&MT đang kiến nghị UBND TP hai phương án.

Phương án một, là giao Sở NN&MT TP triển khai công tác chọn đơn vị tư vấn dự án xây dựng Bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục chỉ định thầu và giao Sở triển khai dự án xây dựng Bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Phương án hai là giữ nguyên mức giá đã ban hành tại ba địa phương, tích hợp thành bảng giá đất áp dụng chung cho TP.HCM kể từ ngày 1-1-2026 đến khi UBND TP ban hành bảng giá đất mới thay thế.

Bốn lý do mà Sở NN&MT TP đề xuất phương án 2 như sau. Thứ nhất, cả ba bảng giá đất tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đều vừa được điều chỉnh và ban hành chính thức theo đúng quy định, đang trong thời gian áp dụng hợp pháp đến hết năm 2025.

Thứ hai, trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm sau chu kỳ suy giảm kéo dài, việc giữ nguyên mức giá đất hiện hành là giải pháp ổn định cần thiết để tạo tâm lý an toàn và môi trường đầu tư hợp lý cho doanh nghiệp và người dân.

Thứ ba, việc tiếp tục sử dụng các mức giá đất đã được thiết kế phù hợp từng địa phương cũ và nay được phân vùng địa bàn trong bảng giá đất chung sẽ tạo điều kiện duy trì môi trường đầu tư ổn định, phản ánh đúng năng lực hấp thụ đất đai của từng khu vực.

Thứ tư, việc tiếp tục sử dụng các bảng giá đất đã điều chỉnh là giải pháp cần thiết để tạo quỹ thời gian chuẩn bị đầy đủ cho việc xây dựng bảng giá đất thống nhất cho cả địa bàn TP.HCM.

Trên cơ sở đó, Sở NN&MT TP kiến nghị giữ nguyên mức giá trong các bảng giá đất năm 2026, được tích hợp từ ba bảng giá đất hiện hành của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) là giải pháp đúng đắn, phù hợp cả pháp luật lẫn thực tế.

"Giữ nguyên mức giá của từng vùng theo địa bàn cũ là lựa chọn tối ưu. Việc điều chỉnh sâu hoặc xây dựng bảng giá đất mới chỉ nên thực hiện sau giai đoạn ổn định tổ chức, có đủ dữ liệu và đồng bộ trên toàn địa bàn TP.HCM"- báo cáo từ Sở NN&MT TP nêu rõ.