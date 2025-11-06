TP.HCM biệt phái cán bộ về các xã, phường để đảm bảo trật tự xây dựng 06/11/2025 16:15

(PLO)- Việc tăng cường lực lượng công chức từ Phòng Kiểm tra chuyên ngành thuộc Sở Xây dựng theo hình thức biệt phái xuống các xã, phường, đặc khu nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa có chỉ đạo liên quan công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Về bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn TP, Phó Chủ tịch UBND TP thống nhất phương án tăng cường lực lượng công chức từ Phòng Kiểm tra chuyên ngành thuộc Sở Xây dựng về các địa phương.

Việc tăng cường lực lượng theo hình thức biệt phái để thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy .

Sở Xây dựng TP.HCM sẽ biệt phái cán bộ để đảm bảo trật tự xây dựng tại các phường, xã, đặc khu. Ảnh: TL

Đồng thời, ông Bùi Xuân Cường giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ động phối hợp với Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu xác định đúng, đầy đủ nhu cầu thực tiễn của địa phương nhằm đảm bảo nguồn lực và nhân sự để UBND cấp xã thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn.

Đối với UBND các xã, phường, đặc khu không có nhu cầu tiếp nhận công chức biệt phái từ Sở Xây dựng thì Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chủ động bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn.

Địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP về tình hình quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND TP còn giao Sở Xây dựng tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho UBND cấp xã trong công tác quản lý xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Song song đó là chủ động phối hợp với Sở NN&MT, Sở Tư pháp hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các công trình xây dựng trên đất không đúng mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.