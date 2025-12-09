Đồng Nai: Cử tri phản ánh về giao thông xuống cấp, dự án 'treo' hàng chục năm 09/12/2025 16:08

(PLO)- Cử tri tỉnh Đồng Nai phản ánh về tình trạng giao thông xuống cấp, kẹt xe và các dự án quy hoạch treo kéo dài hàng chục năm.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, HĐND tỉnh có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Theo đó, sau tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 184 ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung phản ánh, kiến nghị về ở lĩnh vực giao thông, quy hoạch đất đai.

Về lĩnh vực giao thông, cử tri phản ánh đường Bùi Văn Hòa trên địa bàn phường Long Bình thường xuyên kẹt xe và mặt đường hẹp, xuống cấp, hệ thống thoát nước không đảm bảo. Tuyến đường Cộ- Cây Xoài đang xuống cấp nghiêm trọng, mặc dù đã được duy tu, sửa chữa nhưng mặt đường vẫn x uất hiện nhiều ổ gà, gây mất an toàn giao thông.

Cử tri phản ánh đường Bùi Văn Hòa kẹt xe, đường hẹp và không có hệ thống thoát nước bên đường. Ảnh: HAC

Dự án đường 30 (đường Tôn Đức Thắng) được triển khai hơn 10 năm, tuy nhiên hiện vẫn còn một đoạn dài khoảng 1,5 km (từ nhà ông Tư Tâm đến đường Phan Bội Châu) chưa được thi công, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, cử tri phản ánh việc thi công tuyến đường Vành đai 3, đường song hành và cầu vượt thuộc đường Lý Thái Tổ tiến độ thi công rất chậm, trời mưa gây lầy lội, nắng gây bụi rất nguy hiểm cho các em học sinh khi tham gia lưu thông; công trình. Các phương tiện xe cơ giới, vận chuyển vật liệu thi công xây gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Đặc biệt, cử tri phản ánh nhiều về các dự án quy hoạch treo hàng chục năm gây khó khăn cho đời sống. Như cử tri xã Xuân Bắc phản ánh tiến độ thu hồi Dự án khu Liên hợp công - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty Dofico hơn 15 năm làm ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của nhân dân thuộc dự án.

Cử tri xã Phước Thái phản ánh dự án khu dân cư số 3 (dự án Sunco Thái Dương) kéo dài hơn 20 năm chưa thực hiện, đề nghị thông tin cho cử tri biết dự án trên có triển khai thực hiện nữa không. Dự án Khu Đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà và Đô thị HUD Nha Trang làm Chủ đầu tư được triển khai từ nhiều năm nhưng tiến độ chậm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Cử tri phản ánh dự án Khu Đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài triển khai từ nhiều năm nhưng tiến độ chậm, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Khu vực quy hoạch khu dân cư thương mại dịch vụ Phúc Hiếu (phường Biên Hoà) triển khai từ năm 2016 đến nay đã tạm dừng. Người dân muốn sửa chữa nhà hư hỏng, xuống cấp thì phải có cam kết tháo dỡ khi thực hiện thu hồi đất, gây bức xúc trong nhân dân.

Đối với dự án Sơn Tiên, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng cấp phép đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư thấp hơn mực nước triều, khi mưa đến không thoát được nước, gây ngập. Đồng thời, nghĩa vụ tài chính của những hộ dân được cấp tái định cư còn nhiều bất cập, do dự án kéo dài, giao đất tái định cư năm 2011 nhưng thủ tục giấy tờ làm chậm dẫn đến chi phí thực hiện cao.

Ngoài ra còn nhiều ý kiến về công tác bồi thường, hỗ trợ giá đất khi thu hồi chưa sát giá thực tế gây khó khăn cho người dân, thu hồi đất chưa có đất định cư

Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với địa phương kiểm tra các trang trại chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, kịp thời có biện pháp xử lý để không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.