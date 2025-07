Cử tri phường Trấn Biên ở Đồng Nai kiến nghị về giao thông đô thị, hoá đơn điện tử 16/07/2025 18:35

Chiều ngày 16-7, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Tổ đại biểu số 1 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Trấn Biên và phường Trảng Dài sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV.

Dự hội nghị tiếp xúc có ông Vũ Hồng Văn - Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai; Trung tướng Nguyễn Sỹ Quang - Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an); ông Trịnh Xuân An, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội; ông Võ Tấn Đức – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; ông Bùi Xuân Thống - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; bà Nguyễn Thị Như Ý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hưng.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri phường Trấn Biên và phường Trảng Dài. Ảnh: VŨ HỘI

Tại hội nghị, cử tri phường Trảng Dài mong muốn chính quyền hai cấp thực hiện tốt hơn nữa về thủ tục hành chính…

Cử tri phường Trảng Dài phản ánh về mỹ quan đô thị, hạ tầng cơ sở tại địa phương, nhất là các tuyến đường giao thông hư hỏng, xuống cấp khiến việc đi lại của người dân khó khăn, một số khu vực bị ngập nước.

"Hiện nay dân số của phường Trảng Dài rất đông, đường giao thông quá hẹp nên xảy ra hiện tượng kẹt xe vào buổi sáng và buổi chiều vào giờ cao điểm. Đường Nguyễn Thái Học, đường 768 xuống cấp hư hỏng. Cùng đó, chưa có tuyến đường kết nối với với xã Thiện Tân. Vì vậy, đề nghị các vị đại biểu chú ý xem xét sớm mở thêm đường cho phường Trảng Dài", cử tri phường Trảng Dài đề xuất.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: VŨ HỘI

Cử tri Trần Thị Thu Hà, phường Trấn Biên thắc mắc việc áp dụng hoá đơn điện tử đối với các hộ kinh doanh, bỏ thuế khoán. Theo cử tri từ ngày 1-6, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm thuộc nhóm ngành ăn uống, nhà hàng, bán lẻ... phải xuất hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

"Hiện nay, các hộ tiểu thương gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện kê khai hoá đơn, hoá đơn điện tử. Bên cạnh đó, phải trang bị thêm điện thoại thông minh, máy tính, chứng từ khi hộ kinh doanh cá nhân có nhiều người lớn tuổi nay phải nhờ con cháu hoặc thuê người giúp phát sinh thêm chi phí. Vì vậy, mong muốn có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các tiểu thương để thực hiện nộp thuế thuận lợi", cử tri Trần Thị Thu Hà đề xuất.

Cử tri Trần Thị Thu Hà, phường Trấn Biên nêu ý kiến. Ảnh: VŨ HỘI.

Cử tri phường Trấn Biên phản ánh tình hình giao thông ở một số tuyến đường phức tạp, lấn chiếm vỉa hè. Từ đó cử tri mong muốn xây dựng nhiều công viên, bãi đậu xe công cộng và khu vui chơi giải trí.

Tại hội nghị, các đại biểu Quốc hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, lãnh đạo các sở, ngành và UBND phường Trấn Biên, phường Trảng Dài đã ghi nhận, trao đổi, giải đáp các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Tổ Đại biểu số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Trịnh Xuân An đã ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, có ý kiến rất cụ thể, sát với thực tiễn hàng ngày của người dân.

Các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 1 tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI

Đại biểu Trịnh Xuân An thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, nhất là những quyết sách mang tính lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Trịnh Xuân An nhận định thời gian tới khối lượng công việc rất lớn đặt lên vai cơ quan nhà nước. Vì vậy, ông mong nhân dân, cử tri cùng đồng hành, ủng hộ chính quyền để chung tay, góp sức vào sự phát triển.