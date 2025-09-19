Thành ủy TP.HCM thống nhất tái lập Sở Quy hoạch-Kiến trúc 19/09/2025 15:14

(PLO)- Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương thành lập Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM, yêu cầu phải trình HĐND TP xem xét, thông qua trong tháng 9.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa ban hành thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy TP.HCM về chủ trương thành lập Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM.

Theo đó, tại phiên họp vào ngày 17-9, Thường trực Thành ủy TP.HCM cơ bản thống nhất chủ trương theo báo cáo, đề xuất của Đảng ủy UBND TP.HCM về việc thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng.

Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP.HCM, chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát kỹ, chặt chẽ, nêu rõ quy định pháp luật, sự cần thiết thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Thường trực Thành ủy TP.HCM lưu ý, về tổ chức bộ máy của Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM gồm có 6 phòng chuyên môn và 3 đơn vị sự nghiệp công lập.

Cạnh đó, Đảng ủy UBND TP.HCM phối hợp chặt chẽ Đảng ủy Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM, Thường trực HĐND TP.HCM và các ban chuyên trách trao đổi, thống nhất thực hiện quy trình rà soát, thẩm định, trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 9-2025.

Một góc Trung tâm triển lãm quy hoạch tại TP.HCM. Ảnh: NHƯ NGỌC

Thông tin tái lập Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM được Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang công bố tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025, hôm 15-9.

Theo đó, Thường trực Thành ủy TP.HCM quyết định sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng và việc tách này thuộc thẩm quyền TP.HCM không phải đi xin ý kiến từ các cơ quan khác.



Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP.HCM có cơ chế, thẩm quyền để thực hiện việc này. Sau sáp nhập, hiện nay tầm vóc của TP.HCM đã lớn hơn, cần có cơ quan chuyên môn đầy đủ sức mạnh, năng lực, trình độ để giải quyết câu chuyện của thành phố. Trong đó quan trọng nhất là xây dựng quy hoạch kinh tế, xã hội chung của TP.HCM mới với quy mô 14 triệu dân, gần 7.000 km2.

Hồi tháng 2, tại kỳ họp thứ 21, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về việc thành lập và tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM. Sở Xây dựng TP.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Đến tháng 4, Sở Xây dựng TP.HCM hợp nhất thêm Sở Giao thông công chánh, thành siêu sở với 23 phòng chuyên môn và 14 đơn vị sự nghiệp công lập.