TP.HCM sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng 15/09/2025 12:15

(PLO)- Khi nói về vấn đề quy hoạch TP.HCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang thông tin, Thường trực Thành ủy TP.HCM quyết định sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng.

Sáng 15-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã nói về định hướng phát triển TP và ông nhắc đến vấn đề quy hoạch.

Ông thông tin: Thường trực Thành ủy TP.HCM quyết định sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng và việc tách này thuộc thẩm quyền TP.HCM không phải đi xin ý kiến từ các cơ quan khác.

Bí thư Trần Lưu Quang: Thường trực Thành ủy TP.HCM quyết định sẽ tách Sở Quy hoạch - Kiến trúc ra khỏi Sở Xây dựng. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, TP.HCM có cơ chế, thẩm quyền để thực hiện việc này. Sau sáp nhập, hiện nay tầm vóc của TP.HCM đã lớn hơn, cần có cơ quan chuyên môn đầy đủ sức mạnh, năng lực, trình độ để giải quyết câu chuyện của thành phố.

Trong đó quan trọng nhất là xây dựng quy hoạch kinh tế, xã hội chung của TP.HCM mới với quy mô 14 triệu dân, gần 7.000 km2.

"Việc lập quy hoạch này chúng ta cần thuê tư vấn nước ngoài và nguồn lực thực hiện từ tiền xã hội hóa, vận động nhiều doanh nghiệp làm. Cần phải xúc tiến làm rất sớm"- Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Ngoài ra, còn rất nhiều quy hoạch như quy hoạch xây dựng, quy hoạch hạ tầng... cũng cần được thực hiện. Ông gợi ý các quy hoạch này cần làm cùng lúc với quy hoạch kinh tế, xã hội chứ không chờ quy hoạch này xong mới làm quy hoạch khác.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM cũng cho rằng, có hai cách để tiếp cận vấn đề này, nhưng theo quy định có thể làm song song, cùng san sẻ để sớm nhất có bộ quy hoạch cho TP.HCM. Từ đó sẽ lựa chọn, đưa ra đường hướng phát triển để thu hút đầu tư phát triển, thực hiện đầu tư công.

Hồi tháng 2-2025, tại kỳ họp thứ 21, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về việc thành lập và tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM. Sở Xây dựng TP.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc.