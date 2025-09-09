TP.HCM biệt phái gần 900 cán bộ Sở Xây dựng về phường, xã 09/09/2025 16:53

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM biệt phái gần 900 cán bộ trong đội thanh tra địa bàn về làm công tác quản lý trật tự xây dựng tại cơ sở.

Chiều 9-9, UBND TP.HCM họp kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 - 2025.

Cán bộ vừa thừa, vừa thiếu

Phát biểu định hướng cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đạt nhiều thành tựu, được Trung ương đánh giá cao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được định hướng cuộc họp. Ảnh: HÀ THƯ

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại. Trong đó, có tình trạng cán bộ vừa thừa, vừa thiếu, nhất là thiếu cán bộ chuyên môn lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, quản lý dự án, tài chính…; phân bổ cán bộ chưa đồng đều; một số cán bộ lãnh đạo xã xin nghỉ do áp lực.

“Giải quyết vấn đề công tác cán bộ thế nào?” – ông Được đề nghị và cho biết vừa qua lãnh đạo TP đã yêu cầu các sở, ngành biệt phái cán bộ về phường, xã, vừa làm vừa đào tạo cho cấp xã.

Về công tác giải ngân đầu tư công, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết sau nhiều quyết liệt, quý II TP.HCM giải ngân đạt 43% nhưng đến nay, sau hai tháng, con số vẫn chỉ nằm ở mức hơn 43%, tăng chưa đến 1%. Điều này cho thấy công tác giải ngân chưa căn cơ, khâu giải phóng mặt bằng ở một công trình trọng điểm bị "đứng".

“Trước đó, việc này cấp huyện chỉ đạo cấp xã làm, giờ cấp xã thiếu cán bộ, lúng túng, nhiều việc…” – ông nói và đề nghị làm rõ trách nhiệm của các xã và các Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng hiện nay thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh một số công trình như cầu đường Bình Tiên cần thực hiện theo hướng linh hoạt, không cầu toàn, đoạn nào cần củng cố hồ sơ thì tiếp tục củng cố, đoạn nào đủ điều kiện thì sớm chuyển vốn, khởi công.

Biệt phái 900 cán bộ thanh tra địa bàn về bám cơ sở

Trao đổi về công tác cán bộ, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết việc thiếu cán bộ quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở phường, xã đang được thực hiện theo lộ trình rõ ràng. Trong đó, TP đã thành lập 19 tổ địa bàn, đưa lực lượng thanh tra xây dựng về 168 xã, phường, đặc khu để làm công tác quản lý trật tự xây dựng.

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền thông tin. Ảnh: HÀ THƯ

Sở Xây dựng cũng biệt phái gần 900 cán bộ trong đội thanh tra địa bàn về làm công tác quản lý trật tự xây dựng tại cơ sở. Sở Nội vụ cũng sẽ xây dựng vị trí việc làm này trong đề án vị trí việc làm của phường, xã, đặc khu tham mưu UBND TP.HCM trình Bộ Nội vụ.

Về tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ, bà Hiền thông tin thêm thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND TP.HCM, Sở Nội vụ đã khảo sát tất cả xã, phường, đặc khu và đề nghị địa phương nào thiếu cán bộ thì báo cáo về Sở để tham mưu UBND TP bố trí cán bộ sở, ngành nhằm giải quyết công việc cho người dân. Tuy nhiên, đến giờ này, Sở Nội vụ chưa nhận được đề nghị nào.

Giám đốc Sở Nội vụ cho biết trước đây biên chế được giao về xã, phường theo tính theo hình thức cộng dồn, cơ học nên có tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ.

Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng tham mưu UBND TP.HCM giao 190 biên chế từ sở, ngành về hoạt động tại 38 tổ địa bàn thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM. Đồng thời, tăng cường đào tạo cán bộ cơ sở tham gia hoạt động của tổ địa bàn.