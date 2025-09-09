TP.HCM biệt phái gần 900 cán bộ Sở Xây dựng về phường, xã

Chiều 9-9, UBND TP.HCM họp kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 - 2025.
Cán bộ vừa thừa, vừa thiếu
Phát biểu định hướng cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đạt nhiều thành tựu, được Trung ương đánh giá cao.
Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại. Trong đó, có tình trạng cán bộ vừa thừa, vừa thiếu, nhất là thiếu cán bộ chuyên môn lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường, quản lý dự án, tài chính…; phân bổ cán bộ chưa đồng đều; một số cán bộ lãnh đạo xã xin nghỉ do áp lực.
“Giải quyết vấn đề công tác cán bộ thế nào?” – ông Được đề nghị và cho biết vừa qua lãnh đạo TP đã yêu cầu các sở, ngành biệt phái cán bộ về phường, xã, vừa làm vừa đào tạo cho cấp xã.
Về công tác giải ngân đầu tư công, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết sau nhiều quyết liệt, quý II TP.HCM giải ngân đạt 43% nhưng đến nay, sau hai tháng, con số vẫn chỉ nằm ở mức hơn 43%, tăng chưa đến 1%. Điều này cho thấy công tác giải ngân chưa căn cơ, khâu giải phóng mặt bằng ở một công trình trọng điểm bị "đứng".
“Trước đó, việc này cấp huyện chỉ đạo cấp xã làm, giờ cấp xã thiếu cán bộ, lúng túng, nhiều việc…” – ông nói và đề nghị làm rõ trách nhiệm của các xã và các Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng hiện nay thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh một số công trình như cầu đường Bình Tiên cần thực hiện theo hướng linh hoạt, không cầu toàn, đoạn nào cần củng cố hồ sơ thì tiếp tục củng cố, đoạn nào đủ điều kiện thì sớm chuyển vốn, khởi công.
Biệt phái 900 cán bộ thanh tra địa bàn về bám cơ sở
Trao đổi về công tác cán bộ, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết việc thiếu cán bộ quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở phường, xã đang được thực hiện theo lộ trình rõ ràng. Trong đó, TP đã thành lập 19 tổ địa bàn, đưa lực lượng thanh tra xây dựng về 168 xã, phường, đặc khu để làm công tác quản lý trật tự xây dựng.
Sở Xây dựng cũng biệt phái gần 900 cán bộ trong đội thanh tra địa bàn về làm công tác quản lý trật tự xây dựng tại cơ sở. Sở Nội vụ cũng sẽ xây dựng vị trí việc làm này trong đề án vị trí việc làm của phường, xã, đặc khu tham mưu UBND TP.HCM trình Bộ Nội vụ.
Về tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ, bà Hiền thông tin thêm thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND TP.HCM, Sở Nội vụ đã khảo sát tất cả xã, phường, đặc khu và đề nghị địa phương nào thiếu cán bộ thì báo cáo về Sở để tham mưu UBND TP bố trí cán bộ sở, ngành nhằm giải quyết công việc cho người dân. Tuy nhiên, đến giờ này, Sở Nội vụ chưa nhận được đề nghị nào.
Giám đốc Sở Nội vụ cho biết trước đây biên chế được giao về xã, phường theo tính theo hình thức cộng dồn, cơ học nên có tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ.
Ngoài ra, Sở Nội vụ cũng tham mưu UBND TP.HCM giao 190 biên chế từ sở, ngành về hoạt động tại 38 tổ địa bàn thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM. Đồng thời, tăng cường đào tạo cán bộ cơ sở tham gia hoạt động của tổ địa bàn.
Khuyết 8 chức danh lãnh đạo
Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Phạm Thị Thanh Hiền cho biết việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TP.HCM đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang bước vào giai đoạn 2.
Bà Hiền thông tin sau sắp xếp, biên chế tạm giao cho xã, phường, đặc khu là 11.185 biên chế công chức; đến ngày 15-8 số lượng có mặt là 11.689 biên chế. Ngoài ra, khối không chuyên trách có 6.532 người, trong đó TP.HCM cũ có 4.907 người, Bình Dương có 1.211 người, Bà Rịa - Vũng Tàu có 414 người.
Với các sở ngành, biên chế sau sắp xếp là 7.998 biên chế, tính 15-8 số có mặt là 6.683 biên chế.
Về công tác cán bộ, Sở Nội vụ đã tham mưu trình UBND TP.HCM hoàn thành việc bổ nhiệm, kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND, Ban Chỉ huy Quân sự của 168 phường, xã, đặc khu.
Tuy nhiên còn đang khuyết 8 chức danh lãnh đạo do cán bộ nghỉ theo Nghị định 178. Trong đó ba đơn vị khuyết Chủ tịch UBND là phường Vũng Tàu, xã Đất Đỏ, Bình Châu; ba đơn vị thiếu Chủ tịch HĐND là phường Vũng Tàu, Vĩnh Hội, Đức Nhuận; hai đơn vị thiếu Phó Chủ tịch UBND là phường Vĩnh Hội và Phú Nhuận.
“Hiện Sở Nội vụ đang tham mưu TP.HCM bố trí các vị trí thiếu”- bà Hiền thông tin.
Ngoài ra, tính đến ngày 8-9, TP.HCM đã giải quyết chính sách cho 5.997 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178. Trong đó có 1.059 trường hợp thuộc khối Đảng, đoàn thể; 4.938 trường hợp thuộc khối chính quyền.
Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền nêu thực tế TP.HCM cũng gặp nhiều khó khăn khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cụ thể, sau sắp xếp, các phòng chuyên môn cấp xã đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ với số lượng công chức hạn chế, dẫn đến công việc có phần quá tải.
“Mỗi phòng chỉ từ 5 - 7 công chức nhưng phải đảm nhiệm 4 - 9 nhiệm vụ phức tạp, gây ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ công việc cũng như gây áp lực cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã. Như Phòng Văn hoá UBND cấp xã có số lượng 8 – 10 công chức, 2 lãnh đạo phòng tuy nhiên quản lý đến 8 lĩnh vực của cấp sở gồm Sở Nội vụ, Sở VH&TT, Sở Y tế, Sở KH&CN, Sở Du lịch, Sở An toàn thực phẩm…”- bà Hiền giải thích.