Đóng góp của các cơ quan giúp việc cho sự phát triển Đảng bộ TP.HCM rất to lớn 20/10/2025 11:32

(PLO)- Nhân Ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc, Thành ủy TP.HCM gặp mặt các cơ quan tham mưu, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của các cơ quan giúp việc của Đảng trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển Đảng bộ TP.HCM.

Ngày 20-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Buổi gặp mặt là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển Đảng bộ TP.HCM.

Đồng thời tri ân, tôn vinh những phẩm chất cao đẹp, tinh thần tận tụy và những cống hiến quan trọng của các thế hệ phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tặng hoa chúc mừng cho các cán bộ nữ. Ảnh: THANH THÙY

Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông.

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Phước Lộc thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nỗ lực vượt khó, tích cực, chủ động, có nhiều đóng góp hiệu quả trong việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông cũng bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên các ngành tham mưu, giúp việc của Đảng, gồm Tổ chức Xây dựng Đảng, Tuyên giáo và Dân vận, Nội chính, Kiểm tra và Văn phòng cấp ủy, đã luôn giữ vững truyền thống, phát huy trí tuệ, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh trong giai đoạn mới, các cơ quan tham mưu, giúp việc cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp lực, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ TP.HCM trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2025), ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng đến các cán bộ, công chức, viên chức nữ của TP.HCM luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc và Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông chúc mừng các cán bộ nữ đang công tác tại các cơ quan tham mưu, giúp việc. Ảnh: THANH THÙY

Ông Nguyễn Phước Lộc thông tin, thời gian qua, Trung ương và TP.HCM đã quan tâm, triển khai nhiều chính sách, hoạt động thiết thực nhằm bồi dưỡng, khuyến khích phụ nữ phát triển. Theo đó, tỉ lệ phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị ngày càng tăng, nhiều nữ cán bộ được tin tưởng giao trọng trách ở các lĩnh vực quan trọng.

Từ đó, ông tin tưởng đội ngũ cán bộ nữ TP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển TP.HCM và luôn là người “giữ lửa” trong mỗi gia đình, vun đắp hạnh phúc, lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để cán bộ nữ có cơ hội rèn luyện, phát triển và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động; tham gia cùng cán bộ nữ trong các hoạt động. Từ đó, góp phần để “Tháng cùng phụ nữ hành động” ngày càng lan tỏa, mang lại kết quả thiết thực.