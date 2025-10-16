Từ nay, hộ kinh doanh phường Thủ Đức, TP.HCM được hỗ trợ thêm điều này 16/10/2025 18:36

(PLO)- Phường Thủ Đức, TP.HCM hỗ trợ các hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn phường tiếp cận các nền tảng số.

Chiều 16-10, Đoàn Thanh niên phường Thủ Đức và Đoàn Thanh Niên Viễn Thông TP.HCM (VNPT), đã ký kết chương trình phối hợp triển khai các hoạt động chuyển đổi số và phát động phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn phường Thủ Đức, nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn phường tiếp cận các nền tảng số.

Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ tối thiểu 2.000 hộ kinh doanh/năm liên quan đến các thủ tục về thuế, hóa đơn điện tử, chữ ký số; tổ chức tập huấn chuyển đổi số định kỳ; xây dựng đội ngũ hướng dẫn viên số cấp phường; triển khai đội hình tình nguyện “Thủ Đức Youth Tech"...

Lãnh đạo hai đơn vị phối hợp triển khai các hoạt động chuyển đổi số và phát động phong trào “Bình dân học vụ số” nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh. Ảnh: THANH TUYỀN

Chủ tịch UBND phường Thủ Đức Nguyễn Thị Mai Trinh cho biết hiện nay chuyển đổi số là một yêu cầu bắt buộc để phát triển, từ phát triển kinh tế - xã hội, đến cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, nâng cao đời sống Nhân dân – tất cả đều cần có sự chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy, cách làm và công cụ ứng dụng công nghệ.

Phong trào “Bình dân học vụ số” là một cách làm sáng tạo, nhân văn và rất đáng khích lệ. Đây là cầu nối giúp người dân tiếp cận kiến thức số một cách đơn giản, dễ hiểu, gần gũi, cũng như phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc đưa công nghệ đến gần với cộng đồng.

Hoạt động này phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của phường Thủ Đức trong giai đoạn mới.

Đoàn Thanh Niên Viễn Thông TP.HCM (VNPT) hỗ trợ người dân làm thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại phường Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh cũng yêu cầu quá trình triển khai cần bám sát nguyên tắc hiệu quả - thiết thực - bền vững; làm đến đâu chắc đến đó để mỗi hộ kinh doanh được hỗ trợ phải thực sự áp dụng được ít nhất một giải pháp số cụ thể.

Ra mắt mô hình tình nguyện viên “Thủ Đức Youth Tech” hỗ trợ các hộ kinh doanh ứng dụng nền tảng số. Ảnh: THANH TUYỀN

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng trên địa bàn phường, tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp công nghệ, các tổ chức tín dụng, các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, thương mại điện tử... để mở rộng mạng lưới hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong tiếp cận giải pháp số với chi phí hợp lý.

“Không phải ai cũng có điều kiện, có kỹ năng để tiếp cận công nghệ. Nhiệm vụ của chúng ta là phải đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn để người dân vượt qua rào cản ban đầu. Khi người dân thấy lợi ích rõ ràng, thấy được sự tiện lợi, chi phí thấp hơn, hiệu quả cao hơn thì họ sẽ chủ động tham gia. Đó là cách xây dựng niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân" - Chủ tịch UBND phường Thủ Đức nói.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Mai Trinh trao sổ tay đăng ký hộ kinh doanh cho người dân, hướng dẫn các quy định cụ thể cho người dân. Ảnh: THANH TUYỀN

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh cũng kỳ vọng mô hình “Thủ Đức Youth Tech” sẽ không chỉ là đội hình tình nguyện mà sẽ trở thành lực lượng nòng cốt, có chiều sâu chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, gắn bó lâu dài với cộng đồng.

Ngay trong chiều nay, phường cũng trao tặng sổ tay đăng ký hộ kinh doanh cho người dân, kèm mã QR để người dân có thể xem khi cần. Phường cũng liên tục cập nhật các thủ tục, quy định mới về thủ tục kinh doanh.

Trong sổ tay có hướng dẫn các quy định cụ thể cho người dân về thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh, sau khi đã đăng ký thì cần thêm thủ tục nào... Sổ tay cũng hướng dẫn cách điền các biểu mẫu, cách đăng ký trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Xa hơn, lãnh đạo phường Thủ Đức cho biết sẽ hướng dẫn các nội dung cụ thể về thuế, chi tiết các trường hợp người dân thắc mắc để họ có thể nắm bắt các quy định hiện hành.

Anh Tô Minh Hiếu, Bí thư đoàn phường Thủ Đức, thông tin ngay trong tuần sau, đội tình nguyện "Thủ Đức Youth Tech” sẽ xuống các khu dân cư để hỗ trợ trực tiếp trong thời gian đầu, nhất là các hộ kinh doanh ở chợ Thủ Đức.