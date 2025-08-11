Ông Mai Hữu Quyết làm Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức 11/08/2025 13:01

Sáng 11-8, Đảng bộ phường Thủ Đức, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân cùng 233 đại biểu đại diện cho 3.031 đảng viên trên địa bàn đã tham dự đại hội.

Đảng bộ phường Thủ Đức, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. ẢNH: THANH TUYỀN

Ban chấp hành đảng bộ có 31 ủy viên

Tại đại hội, 31 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Thủ Đức đã ra mắt đại hội. Trong đó, ông Mai Hữu Quyết (nguyên Phó Chủ tịch TP Thủ Đức cũ) làm Bí thư Đảng ủy phường; bà Nguyễn Thị Hồng Thảo và bà Nguyễn Thị Mai Trinh cùng làm Phó Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức.

Ông Mai Hữu Quyết làm Bí thư Đảng ủy phường. Ảnh: THANH THÙY

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Theo đó, nhiệm kỳ tới, phường Thủ Đức tập trung vào các chương trình trọng điểm trên địa bàn phường gắn với: 1 trọng tâm (xây dựng đảng), 3 đột phá (hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số), 5 tại chỗ (việc làm, học tập, y tế, giải trí, sáng tạo).

Phường Thủ Đức cũng xác định 7 công trình trọng điểm, gồm: Dự án Cải tạo rạch Thủ Đức; Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân, Hồ Văn Tư); Dự án Cải tạo Khu di tích mộ Tạ Dương Minh; Dự án Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Từ Đức.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Thủ Đức đặt mục tiêu tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phường Thủ Đức ứng dụng công nghệ điểm danh đại biểu, trình chiếu bản đồ số 3D tại đại hội. Ảnh: THANH TUYỀN

Về phát triển đô thị thông minh và hiện đại hóa hạ tầng, phường dự kiến tái thiết khu vực cảng Trường Thọ theo hướng hình thành khu đô thị thông minh. Phát triển khu đô thị hỗn hợp gắn với trung tâm hành chính, văn hóa, dịch vụ và bến tàu khách du lịch; tăng cường kết nối với bán đảo Thanh Đa hình thành cụm đô thị sinh thái văn minh, hiện đại.

Phường cũng đề xuất điều chỉnh quy hoạch phù hợp khu biệt thự làng đại học, hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và quản lý kiến trúc đô thị hiện đại dọc tuyến Vành đai 2. Tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh phong trào hiến đất, mở đường, mở rộng các tuyến hẻm liên thông dưới 3 m trên địa bàn.

Tập trung thu hút các dự án đầu tư

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Đảng bộ phường Thủ Đức cho đại hội. Các văn kiện được xây dựng với tinh thần đổi mới, cầu thị, báo cáo chính trị phản ánh rõ ý chí, nguyện vọng và quyết tâm của phường trong nhiệm kỳ mới.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Đảng bộ phường Thủ Đức cho đại hội. Ảnh: THANH THÙY

Ông Đặng Minh Thông đề nghị, nhiệm kỳ mới, phường tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, đô thị thông minh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo...

Đồng thời, tập trung triển khai và phối hợp triển khai các dự án mà phường dự kiến đưa vào nghị quyết cũng như tập trung thu hút các dự án đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, phục vụ người dân trên địa bàn phường.

"Trước hết, phường cần quản lý chặt chẽ về quy hoạch đất đai để phát triển bền vững, triển khai hiệu quả các dự án. Quá trình phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, trật tự mỹ quan đô thị, phối hợp và triển khai chống ngập và thoát nước đô thị để bảo đảm phát triển bền vững"- ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Cạnh đó, phường cần chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển của phường cho phù hợp quy hoạch chung của thành phố, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững.