Ông Phạm Thành Kiên làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

(PLO)- Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Phạm Thành Kiên- Phó Chủ tịch thường trực HĐND làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.
Sáng 22-10, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có quyết định điều động, phân công ông Phạm Thành Kiên- Phó Chủ tịch thường trực HĐND làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng TP.HCM
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị công bố quyết định cán bộ, điều động, phân công ông Phạm Thành Kiên- Phó Chủ tịch thường trực HĐND làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Ảnh: THANH THÙY

Ông Phạm Thành Kiên sinh năm 1971, quê ở Bạc Liêu (cũ). Ông có trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phạm Thành Kiên từng trải qua nhiều vị trí công tác: Chủ tịch UBND quận 1, sau đó làm Phó giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Quận ủy quận 3.

Tháng 11-2023, tại kỳ họp HĐND khóa X, ông được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.

THANH TUYỀN
