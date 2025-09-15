Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM 15/09/2025 08:34

Sáng 15-9, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo chúc mừng bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1976; quê TP.HCM. Bà có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh tế - Chính trị, cử nhân Hành chính học, cử nhân Sinh học, cao cấp lý luận chính trị. Bà là đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV.

Bà Tuyết từng giữ công tác tại huyện Hóc Môn (cũ), giữ chức Phó Bí thư rồi Bí thư huyện đoàn từ năm 1996 đến 2001.

Từ 2001 đến 2007, bà công tác tại Thành đoàn TP.HCM, trải qua nhiều vị trí như Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn...

Từ năm 2008 đến 2014, bà giữ chức Phó Chủ tịch UBND, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn.

Từ năm 2014 đến 2016, bà giữ chức Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.

Từ năm 2016, bà là Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM các khoá XIV, XV.

Đến tháng 3-2024, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định điều động, phân công bà giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.