ĐB Văn Thị Bạch Tuyết: TP.HCM chủ trương trước mắt không đầu tư, xây dựng thêm trụ sở khu phố mới 07/05/2024 18:07

Chiều 7-5, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 4 có buổi tiếp xúc với cử tri quận 10 trước kỳ họp lần thứ 7 Quốc hội khoá XV.

Tổ đại biểu 4 gồm ông Trần Hoàng Ngân, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM.

Nhiều khu phố chưa có trụ sở sau sắp xếp

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phan Minh Trí, phường 6 đánh giá cao công tác sáp nhập các khu phố, bởi đây là sự cải cách về tổ chức và nhân sự để phù hợp với quá trình phát triển của TP trong tình hình mới.

Cử tri Phan Minh Trí đề nghị sớm có trụ sở khu phố mới. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cũng vấn đề này, cử tri Vũ Văn Giáp (phường 14) cho biết khu phố của ông và rất nhiều khu phố khác hiện chưa có trụ sở làm việc. “Mong các cấp chính quyền quan tâm bố trí trụ sở làm việc, trường hợp có mặt bằng thì hỗ trợ ngân sách xây dựng trụ sở” - ông Giáp nêu ý kiến.

Cử tri Vũ Văn Giáp nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trả lời ý kiến cử tri, ĐB Văn Thị Bạch Tuyết cho biết hiện nay TP đang triển khai sắp xếp lại các khu phố trên địa bàn. "Các quận huyện hiện cơ bản đã triển khai xong. Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, trong quý II-2024 sẽ thực hiện xong" - bà nói thêm.

“HĐND TP thông qua nghị quyết và quy định rõ ràng, đầy đủ về các vấn đề. Quận ủy, UBND quận 10 thông tin đầy đủ đến các khu phố để người dân nắm chủ trương, quy định, chính sách của TP dành cho cô chú tham gia công tác ở khu phố” - bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị.

Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết trả lời ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Về trụ sở của các khu phố, ấp mới, bà Tuyết nói trước mắt TP có chủ trương không đầu tư xây dựng thêm các trụ sở mới. Do vậy, các địa phương cần có sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi cho các ban điều hành khu phố sử dụng hiệu quả trụ sở đang có.

“Về lâu dài, trên cơ sở kiến nghị của cử tri, chúng tôi sẽ có tổng hợp, báo cáo với Thành ủy, UBND TP để có phương án hợp lý” - bà Văn Thị Bạch Tuyết thông tin.

Cử tri quan tâm về phòng cháy chữa cháy

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Vũ Văn Giáp cũng bày tỏ lo ngại về tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, nhất là vào thời điểm mùa khô như hiện nay. Ông cho rằng mọi người cần có trách nhiệm trong công tác PCCC và kiến nghị trung ương trang bị phương tiện chữa cháy trên không...

Đồng quan điểm, cử tri Nguyễn Hoàng Minh (phường 5) cho rằng thời gian qua cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây hậu quả lớn, có trường hợp cả gia đình thiệt mạng, rất thương tâm.

Cử tri cho rằng cần nâng cao nhận thức của người dân về PCCC; lập các đội, lực lượng chữa cháy ngay tại chỗ là việc quan trọng giúp chữa cháy kịp thời, kìm hãm đám cháy cho đến khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt.

Cử tri Nguyễn Hoàng Minh. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Theo cử tri Nguyễn Hoàng Minh, trong dự thảo Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có nêu lực lượng dân phòng làm nòng cốt trong PCCC và cứu nạn cứu hộ ở cấp địa phương như thôn, ấp…

“Tuy nhiên, tôi được biết hiện nay không còn lực lượng dân phòng mà chỉ có Ban Bảo vệ dân phố. Do đó, tôi đề nghị làm rõ ai sẽ thực hiện nội dung này” - cử tri đặt vấn đề.

Về vấn đề này, ĐB Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị UBND quận 10 quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong đảm bảo PCCC.

Về lực lượng tham gia PCCC ở phường xã, ĐB Bạch Tuyết cho biết ngày 1-7-2024, Luật bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở sẽ có hiệu lực. Điều 9 Luật này quy định lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có nhiệm vụ hỗ trợ PCCC, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Đến thời điểm Luật có hiệu lực, Công an sẽ tham mưu UBND quận thực hiện và xác định trách nhiệm của các lực lượng tham gia PCCC và cứu hộ cứu nạn.

“Khi Quốc hội ban hành Luật này, có ý kiến cho rằng cần sửa đổi, bổ sung các Luật khác có liên quan để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Các điều khoản mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật liên quan sẽ được sửa đổi trong thời gian sớm nhất” - bà Tuyết cho biết.