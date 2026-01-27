Thanh niên bị tâm thần vì ma túy làm 3 người thương vong rồi cầm dao tự tử 27/01/2026 15:38

(PLO)- Bị cáo có bệnh tâm thần rối loạn nhân cách, nhớ lại mâu thuẫn của gia đình nên đã cầm dao tấn công vợ chồng hàng xóm và cha mình làm 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Ngày 27-1, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thảo tù chung thân về tội giết người.

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho vợ chồng bị hại số tiền 375 triệu (đã trừ 9 triệu khắc phục trước đó) gồm tiền chi phí điều trị, mai táng phí và tổn thất tinh thần.

Bị cáo Thảo tại tòa. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 27-2-2025, Nguyễn Văn Thảo đang ở nhà thì nhớ lại sự việc tranh chấp đất đai giữa gia đình Thảo với vợ chồng ông Nguyễn Văn B, do trước đó ông B và vợ có chửi gia đình Thảo.

Thảo tức giận đi đến nhà bếp lấy hai con dao Thái Lan bỏ trong túi quần rồi đi sang nhà ông B, ngồi trước hiên nhà.

Lúc này, ông B đang chơi với các cháu của mình trước sân, vợ ông B đang ngồi gần đó đút cơm cho các cháu. Thảo ngồi trước hiên nhà của ông B được khoảng 10 phút thì lấy một cây dao trong túi quần, đến chỗ ông B đang đứng, đâm vào bụng ông B một nhát.

Vợ ông B nhìn thấy nên đứng dậy ngăn cản, thì Thảo cầm dao tấn công bà này liên tục khiến bà khụy xuống tại chỗ.

Ông B liền đẩy Thảo ra để ngăn cản thì Thảo cầm dao tiếp tục đâm vào người ông này… Ông B bỏ chạy ra đường thì Thảo đuổi theo nên ông rút cây dao do Thảo đâm còn dính trên người cầm xua đuổi Thảo chạy về nhà. Sau đó, ông B dìu vợ đi ra đường nằm.

Trên đường chạy về nhà, Thảo lấy tiếp cây dao thứ hai ra thì cha của Thảo từ trong nhà chạy ra la Thảo tại sao rượt đuổi, đâm ông B thì Thảo không nói gì, cầm dao đâm một nhát vào sườn trái ông này.

Sau khi đâm cha mình, Thảo đi về trước cửa nhà cầm dao cố thủ và đâm nhiều nhát vào cổ của mình để tự tử nhưng được lực lượng Công an xã có mặt ngăn cản và đưa vợ chồng ông B, cha Thảo đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, vợ ông B đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Theo các kết luận giám định, vợ ông B tử vong do mất máu tối cấp…; ông B bị thương tích 56%; cha Thảo bị thương tích 37%.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại, bị cáo Thảo có bệnh lý tâm thần là rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và các chất tác động tâm thần khác; Bị cáo hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.