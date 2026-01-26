Tuyên án 23 bị cáo lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỉ của ngân hàng 26/01/2026 16:16

(PLO)- Khi có sổ đỏ được sang tên, các bị cáo làm các thủ tục vay vốn rồi chiếm đoạt số tiền vay vào nhiều mục đích khác nhau...

Ngày 26-1, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 23 bị cáo liên quan vụ gây thiệt hại cho ngân hàng gần 146 tỉ đồng.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: CTV

Theo đó, đối với nhóm 15 bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa tuyên phạt bị cáo đầu vụ Trịnh Tuấn Kiệt tù chung thân, Chiêm Diệu Đại 20 năm tù, Trần Gia Huy 12 năm tù, các bị cáo còn lại trong nhóm này 7-8 năm tù.

Nhóm 8 bị cáo phạm tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, tòa tuyên phạt bị cáo Thái Quốc Anh 15 năm tù, Võ Minh Hải 14 năm tù, Bùi Công Nhân 13 năm tù; bốn bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm 6 tháng đến 5 năm tù, một bị cáo bị phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Trong thời gian từ năm 2019-2022, Trịnh Tuấn Kiệt và Chiêm Diệu Đại cùng đồng phạm đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân (chủ yếu là người dân tộc Khmer) có nhu cầu vay tiền nhưng không biết các thủ tục vay, không biết chữ hoặc bị nợ xấu.

Theo đó, các bị cáo đã đưa ra thông tin cho vay tiền với lãi suất thấp hơn ngân hàng (0,5% - 1,5%/tháng), thủ tục đơn giản, chỉ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là vay được tiền, nhằm tạo niềm tin, lôi kéo người dân có sổ đỏ vay tiền của Kiệt và Đại.

Người dân tin tưởng đã giao sổ đỏ và các giấy tờ tùy thân cho các bị cáo để làm thủ tục vay tiền. Kiệt, Đại cùng đồng phạm đã lừa các chủ đất ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng, sang tên sổ đỏ do người được Kiệt và Đại thuê. Một số trường hợp các bị cáo giả mạo chữ ký của chủ đất trong hợp đồng chuyển nhượng…

Các bị cáo thông qua mối quan hệ quen biết có lợi ích với cán bộ UBND phường, Văn phòng công chứng, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (cũ) để thực hiện việc chứng thực, công chứng, chuyển quyền sử dụng đất của người dân sang tên qua cho Kiệt, Đại hoặc người Kiệt, Đại thuê.

Khi có được sổ đỏ được sang tên, các bị cáo lợi dụng mối quan hệ với các bị cáo là nhân viên ngân hàng gồm Bùi Công Nhân, Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải để làm các thủ tục vay vốn dưới hình thức thế chấp các sổ đỏ tại ngân hàng để chiếm đoạt số tiền vay vào nhiều mục đích khác nhau dẫn đến không còn khả năng chi trả.

Qua điều tra xác định, Kiệt đã thuê 80 người đứng tên trên sổ đỏ để ký thế chấp vay tiền cho Kiệt tại phòng giao dịch Trần Đề, chiếm đoạt tiền của ngân hàng tổng cộng hơn 112,7 tỉ đồng/135 hợp đồng tín dụng.

Đại đã thuê 31 người đứng tên trên sổ đỏ để ký thế chấp vay tiền cho Đại tại phòng giao dịch Trần Đề, chiếm đoạt tiền của ngân hàng tổng cộng hơn 50,8 tỉ đồng/51 hợp đồng tín dụng.

Trong vụ án này, Kiệt và Đại là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo, điều hành các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo Kiệt (đứng giữa) cùng các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: CTV

Cáo trạng quy kết Thái Quốc Anh, cựu phó phòng phòng giao dịch Trần Đề và Bùi Công Nhân, cựu giám đốc ngân hàng chi nhánh Sóc Trăng, đã vi phạm các quy định của Luật tổ chức tín dụng năm 2010, vi phạm Thông tư số 39/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đối với khách hàng trong việc kiểm soát 151/188 hồ sơ vay.

Trong đó, các bị cáo đã nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để cấp tín dụng với hàng chục hồ sơ. Bị cáo Anh gây thiệt hại cho ngân hàng gần 146 tỉ đồng; bị cáo Nhân gây thiệt hại gần 113 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, tổng thiệt hại của ngân hàng trong vụ án này là gần 146 tỉ đồng/188 hồ sơ tín dụng.