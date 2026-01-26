Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Xây dựng cán bộ tư pháp, thi hành án tinh thông, chuyên nghiệp, tận tụy 26/01/2026 13:31

Ngày 26-1, tại TP Cần Thơ, Cụm thi đua Sở Tư pháp, Thi hành án Dân sự (THADS) 6 thành phố trực thuộc trung ương tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá năm 2025 khối lượng công việc đồ sộ nhưng các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc.

Các sở Tư pháp trong cụm thi đua đã hoàn thành tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt thứ trưởng đánh giá cao công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật phục vụ chính quyền địa phương hai cấp của các sở tư pháp nói chung và trong cụm thi đua nói riêng.

Toàn ngành THADS đạt và vượt chỉ tiêu về số việc và số tiền phải THA. Trong cụm thì cả 6 đơn vị đều đạt và vượt số việc, số tiền phải THA so với chỉ tiêu được giao.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng lớn của các đơn vị và chúc mừng những thành tích, kết quả mà các đơn vị trong cụm thi đua đạt được; chúc mừng hai đơn vị (Sở Tư pháp TP Cần Thơ, THADS TP.HCM) được cụm thi đua đề xuất suy tôn Cờ thi đua ngành tư pháp năm 2025.

Chỉ đạo các công việc trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Ngọc lưu ý các đơn vị trong cụm phải tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo về triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội của các địa phương và ngành tư pháp…

Trong công tác thi đua, khen thưởng, ông yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nội dung thi đua cần ngắn gọn, có trọng tâm, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra và dễ đánh giá. Việc bình xét đánh giá phải bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng thành tích, bảo đảm công khai minh bạch, khách quan, công bằng, để thi đua phải thực sự là động lực cho sự phát triển.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc chúc mừng các đơn vị hoàn thành nghi lễ bàn giao Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng thi đua giữa TP Cần Thơ và TP Hải Phòng. Ảnh: NHẪN NAM

Bên cạnh đó cần nhận diện để tháo gỡ nhanh các "điểm nghẽn", "nút thắt" về thể chế, quy định pháp luật nhằm bảo đảm mục tiêu kiến tạo, thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước nói chung và của các thành phố trong Cụm thi đua, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước.

Ông cũng yêu cầu phải quan tâm đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ tư pháp và THA, nhất là đẩy mạnh nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, làm sao 100% cán bộ tư pháp và THA phải biết ứng dụng các nền tảng, phần mềm một cách thành thạo nhất.

“Cùng với đó bồi dưỡng về nghiệp vụ về kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác để xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, THA tinh thông nghiệp vụ, chuyên nghiệp, có đạo đức nghề nghiệp, có tâm, tận tụy và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” – Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc nhấn mạnh.