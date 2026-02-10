Chính trường Thái Lan hậu bầu cử: Liệu sẽ có liên minh Pheu Thai – Bhumjaithai? 10/02/2026 12:00

(PLO)- Đảng Bhumjaithai được dự đoán sẽ thu hút được các đảng nhỏ để lập liên minh cầm quyền sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Thái Lan cuối tuần qua.

Đảng Bhumjaithai cầm quyền đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan, đánh bại các đảng cấp tiến và dân túy, qua đó đưa lãnh đạo đảng - ông Anutin Charnvirakul vào vị thế cạnh tranh để trở thành thủ tướng đầu tiên được cử tri bầu trở lại sau 20 năm, theo hãng tin Reuters.

Bhumjaithai vươn lên và duy trì lợi thế đáng kể ngay từ giai đoạn kiểm phiếu sớm, bất chấp các cuộc thăm dò dư luận trước đó nghiêng về đảng Nhân dân đối lập theo khuynh hướng tự do.

Bhumjaithai mở rộng ảnh hưởng ở miền nam và giành được ghế tại khu vực đông phiếu bầu ở đông bắc, nơi suốt gần hai thập niên nằm trong tay Pheu Thai – đảng từng thống trị dưới sự hậu thuẫn của gia tộc tỉ phú Shinawatra.

Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu từ ủy ban bầu cử, Bhumjaithai giành khoảng 193 trong tổng số 500 ghế quốc hội khi 94% điểm bỏ phiếu đã được kiểm, vượt xa kết quả 51 ghế năm 2019 và 71 ghế năm 2023.

Dù quét sạch hầu hết phiếu bầu ở thủ đô Bangkok, đảng Nhân dân chỉ đứng thứ hai với 118 ghế, trong khi Pheu Thai giành 74 ghế - mức kết quả tệ nhất của đảng này từ trước đến nay.

Vậy chuyện gì tiếp theo sau chiến thắng áp đảo của Bhumjaithai?

Thủ tướng Thái Lan - ông Anutin Charnvirakul. Ảnh: NATION

Lập liên minh

Dù chưa đạt đa số tuyệt đối, 193 ghế mang lại cho Thủ tướng Anutin lợi thế lớn trong đàm phán. Trong một diễn biến có lợi cho Bhumjaithai, đảng Nhân dân ngày 8-2 đã tuyên bố sẽ không lập liên minh đối trọng.

Lãnh đạo Đảng Nhân dân - ông Natthaphong Ruengpanyawut ngày 9-2 cho biết ông chưa được Bhumjaithai liên hệ về việc tham gia chính phủ mới, đồng thời khẳng định đảng của ông sẽ không tham gia liên minh do Bhumjaithai lãnh đạo.

Ngoài 3 đảng lớn, khoảng một chục đảng nhỏ khác dự kiến giành tổng cộng 117 ghế, từ Kla Tham với 58 ghế đến Palang Pracharat với 5 ghế. Chỉ riêng 2 đảng này, nếu tham gia chính phủ thiểu số do ông Anutin dẫn dắt, cũng đủ giúp ông có được đa số mong manh.

Đảng Klatham, lực lượng về thứ 4 trong cuộc tổng tuyển cử, cho biết họ kỳ vọng sẽ tham gia chính phủ liên minh do đảng Bhumjaithai dẫn dắt, cùng với một số đảng nhỏ khác.

Một nguồn tin am hiểu trong nội bộ Klatham hôm 9-2 nói với tờ Bangkok Post rằng liên minh như vậy sẽ kiểm soát khoảng 290 phiếu trong Hạ viện.

Nguồn tin cho biết nhân vật chủ chốt của Klatham là ông Thamanat Prompow có thể kéo các đảng nhỏ tham gia liên minh. Klatham sẵn sàng phụ trách Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp cùng các bộ liên quan xã hội, nơi đảng này có thể hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo, đồng thời mở rộng cơ sở cử tri.

Nguồn tin dự đoán Bhumjaithai sẽ giữ các bộ chủ chốt trong nội các, gồm nội vụ, thương mại, tài chính, giao thông và ngoại giao.

Một liên minh Pheu Thai – Bhumjaithai cũng được nhắc đến. Thủ tướng Anutin hôm 9-2 ám chỉ Pheu Thai có thể tham gia liên minh, với điều kiện được ban lãnh đạo Bhumjaithai chấp thuận.

Bình luận về vấn đề này, ông Suriya Jungrungreangkit, Giám đốc bầu cử của Pheu Thai cho biết ông sẽ trao đổi với ban lãnh đạo đảng và cập nhật khi tình hình trở nên rõ ràng.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Bangkok Post, Bhumjaithai khó có khả năng bắt tay với Pheu Thai, do Pheu Thai từng buộc Bhumjaithai rời khỏi liên minh trước đó, cũng như những rắc rối của Pheu Thai bắt nguồn từ xung đột với Campuchia, yếu tố đã góp phần dẫn tới chiến thắng áp đảo của Bhumjaithai trong cuộc bầu cử.

Theo nguồn tin, những người có tư duy bảo thủ nhấn mạnh vấn đề an ninh quốc gia. Nếu liên minh chính phủ mới bao gồm Pheu Thai, cử tri sẽ cảm thấy bị phản bội.

Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ có 10 nghị sĩ khu vực bầu cử và đã tuyên bố sẽ ngồi ở hàng ghế đối lập.

Theo Reuters, khi đảng Bhumjaithai đang lên cùng với uy tín của một nhà thương thuyết sắc sảo và lão luyện, có ảnh hưởng trong giới bảo thủ và hoàng gia, ông Anutin được dự đoán sẽ thu hút các nghị sĩ rời đảng của họ và nhiều đảng nhỏ.

Ổn định chính trị

Một điểm bỏ phiếu ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 8-2. Ảnh: NATION

Theo giới quan sát, quy mô chiến thắng của Bhumjaithai củng cố quyền lực, tạo điều kiện cho quản trị hiệu quả hơn nếu ông Anutin có thể xử lý nền kinh tế của Thái Lan và cân bằng lợi ích giữa các tập đoàn kinh doanh lớn với những thể chế quyền lực.

Ông Anutin nhiều khả năng nhận được sự hậu thuẫn của giới tinh hoa có ảnh hưởng và quân đội Thái Lan – các nhân tố chủ chốt, từng ngăn chặn 2 lực lượng tiền thân cấp tiến của đảng Nhân dân và lật đổ, 6 thủ tướng dân túy được gia tộc Shinawatra hậu thuẫn.

Tiếp theo, quốc hội Thái Lan phải họp để bầu chủ tịch và chọn thủ tướng mới trong vòng 15 ngày sau khi kết quả được ủy ban bầu cử chứng nhận, với thời hạn chứng nhận tối đa là 60 ngày.

Bất kỳ đảng nào có hơn 25 ghế đều có thể đề cử ứng viên thủ tướng để quốc hội bỏ phiếu, nhưng ứng viên đó phải nhận được sự ủng hộ của hơn một nửa trong số 500 nghị sĩ thì mới có thể thành lập nội các.

Nếu bỏ phiếu không thành công, quốc hội phải tiếp tục họp và lặp lại quy trình cho đến khi chọn được thủ tướng.

Người phát ngôn của chính phủ do Bhumjaithai dẫn dắt cho biết ông kỳ vọng một chính quyền mới sẽ được thành lập trước cuối tháng 4.