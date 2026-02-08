Kết quả sơ bộ bầu cử Thái Lan: Đảng của Thủ tướng Anutin dẫn đầu, đảng Nhân dân theo sát 08/02/2026 20:10

(PLO)- Khoảng 2,15% địa điểm bầu cử ở Thái Lan đã hoàn tất việc kiểm phiếu, kết quả sơ bộ cho thấy đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Anutin Charnvirakul hiện đang dẫn đầu.

Từ 5 giờ chiều 8-2 (giờ địa phương), các địa điểm bỏ phiếu ở Thái Lan đã đóng cửa và bắt đầu quy trình kiểm phiếu với các kết quả chưa chính thức dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày, theo tờ Bangkok Post.

Trong cuộc bầu cử này, cử tri sẽ bầu ra 500 ghế tại Hạ viện Thái Lan. Trong số đó, 400 ghế sẽ được bầu trực tiếp theo khu vực bầu cử và 100 ghế còn lại được phân bổ theo danh sách đảng.

Theo Hiến pháp Thái Lan, trong thời hạn 15 ngày kể từ khi Ủy ban Bầu cử xác nhận kết quả, Hạ viện nhiệm kỳ mới sẽ họp phiên đầu tiên và tiến hành bỏ phiếu bầu Thủ tướng.

Ứng viên Thủ tướng phải giành tối thiểu 251 phiếu ủng hộ trong tổng số 500 nghị sĩ Hạ viện để đắc cử và thành lập chính phủ mới. Chính phủ mới dự kiến sẽ chính thức tiếp quản và điều hành đất nước vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Bangkok Post dẫn số liệu của Uỷ Ban bầu cử Thái Lan rằng tính đến 7 giờ 42 chiều, với khoảng 2,15% địa điểm đã hoàn tất việc kiểm phiếu, đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Anutin Charnvirakul hiện đang dẫn đầu.

Kết quả sơ bộ bầu cử Thái Lan. Ảnh: BANGKOK POST

Cụ thể, Bhumjaithai giành được 102 ghế, xếp thứ 2 là đảng Nhân dân với 95 ghế. Đảng Pheu Thai đứng thứ 3 với 51 ghế và thứ 4 là đảng Klatham với 34 ghế.

Hơn 5.000 ứng cử viên từ 57 đảng đang tranh cử trong cuộc bầu cử, nhưng cuộc đua này đang dần trở thành cuộc cạnh tranh ba bên giữa đảng Nhân dân đối lập, đảng cầm quyền Bhumjaithai và đảng Pheu Thai.

Do khả năng một đảng duy nhất giành được đa số tuyệt đối là rất thấp, việc xây dựng liên minh sau bầu cử được dự đoán sẽ đóng vai trò quyết định trong việc định hình chính phủ tiếp theo.

Đảng Nhân dân cùng lãnh đạo của đảng này - ông Yodchanan Wongsawat nổi lên như những ứng viên sáng giá nhất trong hai cuộc khảo sát được công bố vào tháng 1.

Đây là lần hóa thân thứ ba của phong trào cấp tiến, đang vận động tranh cử với cương lĩnh cải cách, trong đó có cam kết gây tranh cãi về việc thúc đẩy ân xá cho các tù nhân chính trị.

Sau khi chấm dứt liên minh với đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Anutin, đảng Nhân dân cũng tuyên bố sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng viên thủ tướng nào của Bhumjaithai.

Bhumjaithai, đảng bảo thủ do ông Anutin lãnh đạo, xếp thứ hai trong cả hai cuộc khảo sát. Đảng này không phải là đối thủ đáng kể trong các cuộc bầu cử năm 2019 và 2023, nhưng vẫn giành đủ số ghế để tham gia các chính phủ liên minh.

Lần này, Bhumjaithai nhiều khả năng một lần nữa sẽ cần hình thành liên minh để có thể dẫn dắt chính phủ tiếp theo.

Xếp thứ ba trong các cuộc thăm dò là đảng Pheu Thai theo đường lối dân túy, lâu nay gắn liền với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.