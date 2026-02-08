Cử tri Thái Lan bỏ phiếu tổng tuyển cử, định đoạt tương lai hiến pháp 08/02/2026 14:10

(PLO)- Cử tri Thái Lan đồng loạt đi bầu trên toàn quốc, lựa chọn đại biểu Quốc hội, danh sách đảng và bỏ phiếu quyết định việc soạn thảo hiến pháp mới.

Sáng 8-2, người dân Thái Lan đã bắt đầu đổ về các điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước từ rất sớm, theo tờ Bangkok Post.

Trong cuộc tổng tuyển cử này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu chọn ứng viên đại biểu theo khu vực, đại biểu theo danh sách đảng, đồng thời đưa ra quyết định về việc có ủng hộ soạn thảo một bản hiến pháp mới hay không.

Ngay từ trước giờ mở cửa lúc 8 giờ sáng, cử tri tại thủ đô Bangkok và các tỉnh thành đã xếp hàng dài, ai nấy đều mong muốn là những người đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình.

Cử tri xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu tại điểm bầu cử Klong Tan (quận Wattana, Bangkok) vào sáng 8-2. Ảnh: Somchai Poomlard/BANGKOK POST

Về phía lãnh đạo chính phủ, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã bỏ phiếu tại tỉnh Buri Ram - được xem là "thành trì" của đảng Bhumjaithai do ông lãnh đạo. Trong khi đó, hầu hết lãnh đạo các đảng phái khác đều xuất hiện tại các điểm bỏ phiếu ở Bangkok.

Lãnh đạo đảng Nhân dân Natthaphong Ruengpanyawut, Lãnh đạo đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva và ứng viên Thủ tướng của đảng Pheu Thai - ông Yodchanan Wongsawat, nằm trong số những nhân vật chủ chốt đã lên tiếng kêu gọi cử tri đi bầu, ủng hộ cho ứng viên của đảng mình và đưa ra quyết định chính trị then chốt đối với số phận của bản hiến pháp.

Theo quy định, các hòm phiếu sẽ đóng vào lúc 17 giờ ngày 8-2 và công tác kiểm phiếu dự kiến bắt đầu vào khoảng 18 giờ 30 phút. Kết quả không chính thức dự kiến sẽ được công bố trước nửa đêm cùng ngày.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) nhận định tình hình diễn ra suôn sẻ trong buổi sáng và dự báo lượng cử tri sẽ còn tăng mạnh vào buổi chiều.

EC kỳ vọng tỉ lệ cử tri đi bầu trong ngày đạt mức 75%, với số lượng người tham gia đông đảo vào buổi sáng. Trao đổi với báo chí, Chủ tịch EC Narong Klanwarin thậm chí còn lạc quan cho rằng tỷ lệ này có thể chạm mốc 80% hoặc 90%.

Trong lần bỏ phiếu này, cử tri buộc phải thực hiện 3 nhiệm vụ: chọn ứng viên đại diện khu vực bầu cử, chọn đại diện theo danh sách đảng và quyết định việc soạn thảo hiến pháp mới hay giữ nguyên phiên bản hiện hành.