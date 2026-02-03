Thái Lan đột nhập ‘đại bản doanh lừa đảo’ ở biên giới Campuchia 03/02/2026 17:11

(PLO)- Quân đội Thái Lan cho biết đã thu được bằng chứng về một khu lừa đảo ở biên giới Campuchia, bên trong được thiết kế mô phỏng các đồn công an ở Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Úc.

Ngày 2-2, quân đội Thái Lan cho biết đã thu giữ được bằng chứng về hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia từ một khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, theo kênh Channel NewsAsia (CNA).

Khu phức hợp O’Smach, nằm dọc theo khu vực biên giới tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan, đã bị lực lượng Thái Lan kiểm soát trong các cuộc đụng độ giữa hai nước hồi cuối năm ngoái.

Các quan chức quân đội Thái Lan cho biết khu này từng giam giữ hàng nghìn người, trong đó nhiều người là nạn nhân của nạn buôn người, bị ép buộc phải đi lừa đảo người lạ, nếu không sẽ bị trừng phạt.

Trước đó, Mỹ từng nêu đích danh O’Smach là một căn cứ hoạt động lừa đảo. Tại một trong các tòa nhà, người ta thấy các tài liệu chứa danh sách mục tiêu, thông tin liên lạc và kịch bản lừa đảo bị vứt ngổn ngang khắp nơi.

Ngoài ra còn có các phòng được bố trí để giả làm trụ sở cảnh sát của ít nhất 7 quốc gia, bao gồm Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam và Úc.

“Họ được tổ chức rất chặt chẽ. Họ có cơ sở hạ tầng và hệ thống tốt, cùng với quy trình làm việc và vô số chiến thuật, kỹ thuật để thực hiện các vụ lừa đảo” - Trung tướng Teeranan Nandhakwang, giám đốc đơn vị tình báo của quân đội Thái Lan, cho biết.

Một căn phòng có bản sao của một chi nhánh ngân hàng Việt Nam, với đầy đủ quầy giao dịch, khu vực chờ.

"Đồn cảnh sát" Brazil và "phòng giao dịch" ngân hàng tại khu phức hợp lừa đảo O’Smach. Ảnh: KHAOSOD

"Đồn cảnh sát" Úc tại O’Smach. Ảnh: KHAOSOD

Những mô hình này là thành phần then chốt của các vụ lừa đảo, trong đó kẻ lừa đảo giả danh lực lượng chức năng. Các kịch bản được soạn sẵn nhằm đe dọa bắt giữ hoặc áp dụng các biện pháp pháp lý khác nếu nạn nhân không làm theo chỉ dẫn.

Theo các chuyên gia, những đường dây lừa đảo như vậy tại Campuchia và nhiều nơi khác đã chiếm đoạt của người dân trên khắp thế giới hàng tỉ USD, đồng thời lừa người từ nhiều quốc gia khác nhau đến làm việc trong các cơ sở này trong môi trường chẳng khác gì nô lệ.

Bọn lừa đảo xây dựng hiện trường như một trụ sở công an ở Việt Nam. Ảnh: KHAOSOD

"Đồn cảnh sát" Singapore tại O’Smach. Ảnh: KHAOSOD

Biển hiệu giả mạo công an Trung Quốc tại O’Smach. Ảnh: KHAOSOD

Nhiều kịch bản lừa đảo được tìm thấy ở hiện trường. Ảnh: KHAOSOD

Quân đội Thái Lan cho biết khu tổ hợp này đã được kiểm soát trong các cuộc đụng độ giữa hai nước hồi tháng 12-2025, do lực lượng Campuchia sử dụng nơi đây làm căn cứ quân sự.

Thỏa thuận ngừng bắn đạt được sau đó quy định các bên tham chiến phải hạ nhiệt căng thẳng và giữ nguyên lực lượng tại các vị trí mà họ kiểm soát trước khi thỏa thuận có hiệu lực.

Điều này bao gồm cả khu tổ hợp nằm trên lãnh thổ Campuchia, hiện đang do binh sĩ Thái Lan kiểm soát.

Campuchia chưa bình luận về thông tin trên.