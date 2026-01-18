26 người vượt biên về Việt Nam sau khi rời các casino, trung tâm lừa đảo 18/01/2026 08:34

(PLO)-Trong hai ngày, lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều vụ vượt biên trái phép từ các casino, khu lừa đảo ở Campuchia trở về Việt Nam.

Trong ngày 16 và 17-1, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều trường hợp qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

8 người vượt biên trái phép trở về Việt Nam bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ. Ảnh: BPTN

Theo Đồn Biên phòng Long Khốt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), vào khoảng 8 giờ ngày 17-1, tại khu vực Mốc 227, thuộc ấp Láng Lớn, xã Khánh Hưng, lực lượng biên phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương phát hiện, bắt giữ 8 người có hành vi vượt biên trái phép.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong số này có Nguyễn Văn Thuận (22 tuổi, ngụ phường Phước Long, TP.HCM), là nghi can đang bị truy nã của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Thuận bị lực lượng Biên phòng bắt giữ. Ảnh: BPTN

Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, Đồn Biên phòng Long Khốt đã bàn giao Thuận cho Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền. Các đối tượng còn lại đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 17-1, tại khu vực cách Mốc 222 khoảng 50m về phía Việt Nam và lúc 13 giờ 45 phút ngày 16-1, tại khu vực cách Mốc 219 khoảng 30m, Đồn Biên phòng Long Khốt cũng phát hiện, bắt giữ thêm 8 người có hành vi qua lại biên giới trái phép.

Hai người trong nhóm 10 người vượt biên trở về Việt Nam qua địa phận xã Tuyên Bình. Ảnh:BPTN

Trước đó, vào 6 giờ ngày 16-1, lực lượng Đồn Biên phòng Tuyên Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) trong quá trình tuần tra tại khu vực cách cột mốc 214 khoảng 30m về phía Việt Nam, thuộc ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình phát hiện 10 người đi từ Campuchia về Việt Nam trái phép.

Nhóm này gồm 7 nam và 3 nữ, độ tuổi từ 20 đến 36, quê tại nhiều tỉnh, thành như Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và An Giang.

Những người bắt giữ làm việc tại khu lừa đảo ở Campuchia vượt biên về Việt Nam. Ảnh: BPTN

Làm việc với lực lượng biên phòng, những người này khai từng xuất cảnh trái phép sang Campuchia, làm việc tại khu lừa đảo Osamach, tỉnh Ordar Maenchay. Đến tháng 12-2025, do tình hình khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia căng thẳng, nhóm này bị chuyển đến tòa nhà Kim Sa 5, TP Ba Vet, tỉnh Svay Rieng.

Đêm 15-1, khi chính quyền Campuchia tổ chức truy quét các nhóm lừa đảo tại tòa nhà Kim Sa 5, cả 10 người đã tự tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Tuyên Bình sau đó đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 10 trường hợp trên, với tổng số tiền 103 triệu đồng.