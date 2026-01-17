Đường dây chuyên cung cấp tài khoản ngân hàng cho ổ lừa đảo Campuchia 17/01/2026 12:43

(PLO)- Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phá đường dây cung cấp tài khoản ngân hàng cho các ổ nhóm lừa đảo ở Campuchia.

Ngày 17-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã triệt phá thành công chuyên án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Công an TP Đà Nẵng bắt 35 người cung cấp tài khoản ngân hàng cho các ổ nhóm lừa đảo ở Campuchia. Ảnh: CA

Vụ án này, cảnh sát bắt giữ 35 người có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, cung cấp cho các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Phần lớn những người bị bắt thường trú tại TP Đà Nẵng, Gia Lai và Đắk Lắk.

Qua điều tra xác định, các ổ nhóm tội phạm tại Campuchia sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng “ảo” để nhận tiền do bị hại chuyển đến.

Sau đó tội phạm nhanh chóng luân chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau nhằm che giấu dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Dù đã áp dụng xác thực sinh trắc học theo quy định, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm và ứng dụng bẻ khóa để đánh lừa hệ thống ngân hàng.

Đến thời điểm phá án, cảnh sát xác định dòng tiền giao dịch qua các tài khoản liên quan lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm, không ghi rõ nội dung chuyển khoản.

Cảnh sát thu giữ tang vật, tài liệu là hàng trăm tài khoản ngân hàng, điện thoại di động, thiết bị điện tử phục vụ việc xác thực, chuyển tiền và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong quá trình quản lý, kiểm soát giao dịch.

