Trung Quốc lên tiếng về chiến thắng bầu cử của bà Takaichi 09/02/2026 19:41

Ngày 9-2, Trung Quốc lên tiếng về chiến thắng của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử Hạ viện một ngày trước đó, kêu gọi giới lãnh đạo ở Tokyo nghiêm túc tiếp nhận những quan ngại của Bắc Kinh liên quan vấn đề Đài Loan, theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

“Cuộc bầu cử là công việc nội bộ của Nhật, nhưng cuộc bầu cử này đã phản ánh một số vấn đề mang tính căn bản và cơ cấu, cũng như một số quan điểm, xu hướng và diễn biến mới nổi, đáng để những người có hiểu biết ở Nhật và cộng đồng quốc tế nghiêm túc xem xét” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lâm Kiếm, nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

“Những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị và không được phép lãng quên. Chúng tôi kêu gọi những người điều hành chính phủ Nhật nghiêm túc tiếp nhận, thay vì phớt lờ, những quan ngại của cộng đồng quốc tế; đi theo con đường phát triển hòa bình thay vì quay lại chủ nghĩa quân phiệt; tuân thủ bốn văn kiện chính trị giữa Trung Quốc và Nhật thay vì bội ước” - ông Lâm nói thêm.

Theo người phát ngôn, chính sách của Trung Quốc đối với Nhật luôn ổn định và nhất quán, sẽ không thay đổi vì một cuộc bầu cử.

Ông Lâm yêu cầu Nhật rút lại những phát ngôn bà Takaichi về Đài Loan, “đồng thời có những hành động cụ thể thể hiện thiện chí cần thiết nhằm bảo vệ nền tảng chính trị của quan hệ Trung–Nhật”. Hồi tháng 11-2025, Thủ tướng Takaichi nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn tại”, và điều này có thể khiến Tokyo phải đáp trả bằng biện pháp quân sự.

“Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: Nhân dân Trung Quốc kiên định bảo vệ lợi ích cốt lõi của quốc gia, bảo vệ thành quả chiến thắng của Thế chiến II và trật tự quốc tế thời hậu chiến, đồng thời kiên quyết đáp trả và làm thất bại mọi hình thức khiêu khích và hành vi liều lĩnh của các thế lực chống Trung Quốc” - ông Lâm nhấn mạnh.

Nhật chưa bình luận về phát ngôn của phía Trung Quốc.