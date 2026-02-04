Diễn biến mới liên quan thủ phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe 04/02/2026 08:01

(PLO)- Theo khuyến nghị của các luật sư bào chữa, Tetsuya Yamagami - thủ phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe - sẽ nộp đơn kháng cáo với hy vọng toà bãi bỏ bản án tù chung thân được tuyên hôm 21-1.

Thủ phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe quyết định sẽ kháng cáo sau khi bị Tòa án quận Nara (miền trung nước Nhật) tuyên án tù chung thân trong phiên toà hồi tháng 1, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Dẫn thông tin từ các nguồn thạo tin, Kyodo News cho biết Tetsuya Yamagami, 45 tuổi, thủ phạm nổ súng ám sát ông Abe hồi tháng 7-2022, sẽ nghe theo khuyến nghị của các luật sư bào chữa và nộp đơn kháng cáo lên Toà án cấp cao Osaka trong ngày 4-2.

Tetsuya Yamagami - thủ phạm ám sát cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe - được đưa đi giám định tâm thần tại TP Nara hồi tháng 7-2022. Ảnh: AFP

Trong quá trình xét xử, Yamagami đã nhận tội hồi tháng 10-2025.

Tuy nhiên - theo các lập luận của các luật sư bào chữa cho Yamagami, động cơ gây án của bị cáo là mong muốn trả thù Giáo hội Thống nhất – tổ chức giáo phái mà Yamagami cho là có liên quan mật thiết với ông Abe – sau khi mẹ của bị cáo quyên góp một số tiền cực lớn cho giáo phái này và đẩy gia đình vào cảnh túng quẫn về tài chính.

Đội ngũ bào chữa đã lập luận rằng thân chủ của họ là “nạn nhân của sự lạm dụng liên quan tới tôn giáo” và đề nghị mức án đối với Yamagami là không quá 20 năm tù. Các luật sự nói rằng Yamagami nên được trao cơ hội đóng góp cho xã hội bằng cách tận dụng kinh nghiệm của bản thân khi từng bị một nhóm tôn giáo gây hại.

Tuy nhiên, các thẩm phán bác bỏ lập luận trên và nhấn mạnh rằng “tính chất tàn ác và rủi ro cao khi xả nhiều phát đạn trước đám đông quy mô lớn với ý định giết người là nghiêm trọng hơn đáng kể so với các trường hợp khác”.