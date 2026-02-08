Cử tri Nhật đi bỏ phiếu bầu Hạ viện giữa thời tiết khắc nghiệt 08/02/2026 14:20

(PLO)- Người dân Nhật bỏ phiếu bầu cử Hạ viện trong ngày 8-2 với tỉ lệ cử tri đi bầu thấp hơn so với cùng kỳ, trong bối cảnh tuyết rơi dày.

Ngày 8-2, cử tri trên khắp nước Nhật bỏ phiếu bầu Hạ viện mới. Theo hãng thông tấn Kyodo, tình hình tuyết rơi dày tại nhiều khu vực có thể ảnh hưởng tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu.

Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật, tính đến 11 giờ (giờ địa phương), tỉ lệ cử tri đi bầu ban đầu đạt 7,17%, giảm 3,26% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, tỉ lệ bỏ phiếu sớm tính đến ngày 6-2 đã tăng 26,56% so với năm 2024.

Người dân xếp hàng trong tuyết bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở Sapporo (Nhật) hôm 8-2. Ảnh: KYODO

Liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Sanae Takaichi và đảng Đổi mới Nhật đang nhận được sự ủng hộ cao. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy liên minh cầm quyền đang ngày càng dẫn trước liên minh đối lập.

Liên minh này ủng hộ mục tiêu tăng cường quốc phòng trước môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp. Trong suốt chiến dịch tranh cử, bà Takaichi cam kết sẽ tăng chi tiêu chính phủ trong một số ngành công nghiệp trọng điểm, khôi phục khả năng cạnh tranh kinh tế toàn cầu của Nhật và thắt chặt chính sách nhập cư.

Trong khi đó, liên minh Cải cách Trung dung đối lập – được thành lập tháng 1 với sự hợp tác giữa đảng Dân chủ Lập hiến Nhật và đảng Komeito – thúc đẩy việc đình chỉ hoặc bãi bỏ thuế tiêu thụ đối với thực phẩm nhằm đối phó lạm phát kéo dài.

Cuộc bầu cử Hạ viện lần này có khoảng 1.300 ứng viên, cạnh tranh 465 ghế. Trước cuộc bầu cử, LDP có 198 ghế và đảng Đổi mới Nhật có 34 ghế, trong khi Liên minh Cải cách Trung dung có 167 ghế.

Các điểm bỏ phiếu dự kiến đóng cửa vào 20 giờ (giờ địa phương).