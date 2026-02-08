Voi Sumatra trong Sách Đỏ bị bắn, cắt đầu và lấy ngà 08/02/2026 08:33

(PLO)- Một cá thể voi Sumatra quý hiếm hơn 40 tuổi được phát hiện bị bắn vào sọ, bị cắt đầu và lấy đi cặp ngà dài hơn 1 m trong khu vực rừng trồng do công ty giấy PT Riau Andalan Pulp and Paper (Indonesia) quản lý, thủ phạm có thể bị 15 năm tù.

Ngày 7-2, Cục Thực thi pháp luật thuộc Bộ Nông nghiệp Indonesia (DGAKkum) đã triệu tập ban giám đốc công ty giấy PT Riau Andalan Pulp and Paper để thẩm vấn liên quan vụ việc phát hiện xác một cá thể voi Sumatra quý hiếm bị cắt đầu, lấy ngà trong phần rừng do công ty này quản lý, theo tờ Kompas (Indonesia).

Trước đó - vào tối 2-2, một người dân tại huyện Pelalawan (tỉnh Riau, đảo Sumatra, Indonesia) phát hiện xác một con voi với phần đầu bị cắt bằng vật sắt nhọn nhưng chưa lìa hẳn ra khỏi cổ.

Cá thể voi được xác định thuộc loài voi Sumatra thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ thế giới. Cá thể này ước tính đã hơn 40 tuổi, đã chết hơn 10 trước khi được phát hiện.

Lực lượng chức năng tỉnh Riau (Indonesia) điều tra vụ xác một cá thể voi Sumatra bị phát hiện trong đất rừng do công ty giấy PT Riau Andalan Pulp and Paper quản lý. Ảnh: ANTARA

Khu vực phát hiện xác voi hiện do công ty PT Riau Andalan Pulp and Paper – một trong những công ty trồng keo làm nguyên liệu sản xuất giấy lớn nhất Indonesia – quản lý.

Đơn vị cảnh sát điều tra huyện Pelalawan đã nhanh chóng tới hiện trường và thu thập chứng cứ, cũng như thẩm vấn các nhân chứng. Người đứng đầu đơn vị - ông Yoga Eka Pranata nhận định đây là “một vụ án nghiêm trọng” và cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân con voi chết.

Khám nghiệm thi thể cá thể voi Sumatra nghi bị săn trộm trong đất rừng trồng do công ty giấy PT Riau Andalan Pulp and Paper (Indonesia) quản lý. Ảnh: KOMPAS/Cảnh sát Riau

Ngày 6-2, cảnh sát địa phương tuyên bố phát hiện 2 mảnh kim loại, nghi là đạn súng, gần xác con voi xấu số. Cả hai đều có dấu vết cặn thuốc súng, theo hãng thông tấn Antara.

Bác sĩ thú ý Rini Deswita – người cùng tham gia vào quá trình điều tra – cho biết “viên đạn vẫn còn trong hộp sọ, trong phần sọ vẫn còn nối liền với cổ” của con voi.

Một mẫu đạn được tìm thấy trong thi thể cá thể voi Sumatra nghi bị săn trộm trong đất rừng trồng do công ty giấy PT Riau Andalan Pulp and Paper (Indonesia) quản lý. Ảnh: KOMPAS/Cảnh sát Riau

Phần trước của đầu con voi bị cắt bằng vật sắc nhọn. Vòi cũng bị cắt ra. Các nhà chức trách nghi ngờ rằng những kẻ săn trộm đã cắt một phần đầu để lấy đi cặp ngà voi, mỗi chiếc có thể dài tới hơn 1 m.

Theo ông Dwi Januanto, người đứng đầu DGAKkum, việc triệu tập và thẩm vấn ban lãnh đạo PT Riau Andalan Pulp and Paper là để giúp cơ quan chức năng có được bức tranh toàn cảnh về mức độ tuân thủ pháp luật của công ty giấy này liên quan việc thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ rừng và động vật hoang dã trên phần rừng được nhượng quyền quản lý.

Ông Dwi nhấn mạnh rằng đây là một vụ việc “nghiêm trọng” và đòi hỏi cơ quan chức năng phải đánh giá lại hoạt động của PT Riau Andalan Pulp and Paper. “Nếu phát hiện bất kỳ sự sơ suất nào, sẽ có hậu quả pháp lý theo quy định của pháp luật” - ông Dwi nói.

Đại diện cảnh sát tỉnh Riau cho biết nếu bị phát hiện với đầy đủ chứng cứ, thủ phạm giết voi lấy ngà như trong trường hợp ở Riau sẽ bị xử lý hình sự theo luật pháp Indonesia với mức án lên tới 15 năm tù.