Sri Lanka lập đội đặc nhiệm ứng phó khi voi vào sân bay 09/10/2025 18:34

(PLO)- Việc voi hoang dã và các loài động vật khác xâm nhập gây ra mối đe doạ cho cả con người, cơ sở hạ tầng và hoạt động vận hành tại sân bay Mattala.

Nội các Sri Lanka hôm 8-10 đã phê duyệt kế hoạch thành lập một đội đặc nhiệm tại sân bay quốc tế Mattala Rajapaksa ở TP Hambantota để xử lý nguy cơ từ voi và các loài động vật hoang dã khác, theo tờ Daily Financial Times (Sri Lanka).

Bộ trưởng Y tế và truyền thông kiêm người phát ngôn nội các Sri Lanka - ông Nalinda Jayatissa cho biết đội đặc nhiệm mới sẽ bao gồm 10 nhân viên bảo tồn động vật hoang dã thuộc Cơ quan Phòng vệ Dân sự Sri Lanka và sẽ làm việc tại văn phòng chuyên trách sẽ được lập ra tại sân bay Mattala.

Văn phòng này sẽ tập trung vào việc giám sát, quản lý sự di chuyển của động vật hoang dã, ngăn chặn các cuộc xâm nhập và đảm bảo an toàn cho hành khách, nhân viên sân bay và cơ sở hạ tầng.

Sân bay quốc tế Mattala Rajapaksa (TP Hambantota, Sri Lanka). Ảnh: Daily Financial Times

Quyết định được thông qua nhằm ứng phó tình trạng xảy ra liên tiếp các vụ voi hoang dã và một số loài động vật khác xâm nhập vào khuôn viên sân bay, thậm chí đi vào đường băng, gây ra mối đe doạ đối với cơ sở hạ tầng và làm gián đoạn hoạt động của sân bay.

Giới chức Sri Lanka hy vọng động thái này sẽ giúp giảm tình trạng chậm, trễ chuyến và duy trì hoạt động không bị gián đoạn tại sân bay Mattala.

Sân bay quốc tế Mattala Rajapaksa là sân bay có diện tích lớn nhất Sri Lanka, có thể tiếp nhận các dòng máy bay lớn, gồm cả Airbus A380. Sân bay khánh thành năm 2013, được kỳ vọng sẽ thay thế sân bay quốc tế chính ở thủ đô Colombo. Tuy nhiên, ít hãng hàng không lựa chọn Mattala khiến sân bay này liên tục thua lỗ.

Quyết định lập đội đặc nhiệm ứng phó voi hoang dã là một trong những động thái mới nhất của chính quyền Sri Lanka nhằm thu hút nhiều hãng hàng không quốc tế sử dụng sân bay Mattala, hướng tới khai thác có lợi nhuận.

Ông Jayatissa hôm 8-10 còn thông báo rằng nội các Sri Lanka phê duyệt việc kéo dài thời gian miễn thuế lệch chuyến đối với các hãng hàng không bay đến và đi từ sân bay Mattala. Thời gian miễn thuế là tới tháng 6-2027.

Thuế lệch chuyến là loại thuế đặc biệt được một số quốc gia áp lên các hãng hàng không hạ cánh xuống một sân bay ngoài lịch trình đã đăng ký, có thể là thêm điểm dừng hoặc đổi điểm đến sau cùng của chuyến bay.

Việc Sri Lanka miễn loại thuế này được kỳ vọng sẽ khuyến khích các hãng hàng không khai thác thêm các chuyến bay đến và đi từ các sân bay ít được sử dụng.

Ông Jayatissa cho biết từ khi áp dụng chính sách miễn thuế lệch chuyến tại sân bay Mattala vào đầu năm 2025, “một số hãng hàng không quốc tế đã bắt đầu khai thác theo lịch trình tại sân bay quốc tế Mattala Rajapaksa, trong khi một số hãng khác bày tỏ sự quan tâm đến việc triển khai các dịch vụ trong tương lai gần”.