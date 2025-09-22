CHÙM ẢNH: Hơn 1.000 cần thủ đổ về cuộc thi câu cá lóc khổng lồ ở Sri Lanka 22/09/2025 17:04

(PLO)- Cá lóc khổng lồ là loài động vật ngoại lai xâm lấn, gây ra tác hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái ở nhiều khu vực ở Sri Lanka.

Hơn 1.000 cần thủ đã đổ về thị trấn Wariyapola (miền trung Sri Lanka) để tham gia cuộc thi câu cá lóc khổng lồ trong nỗ lực nhằm ngăn chặn các loài động vật ngoại lai xâm lấn ở quốc đảo này, tờ Daily Mirror (Sri Lanka) hôm 22-9 đưa tin.

Cuộc thi diễn ra ở sông Dadura Oya hôm 20-9 với mục đích loại bỏ loài cá lóc khổng lồ bằng các biện pháp an toàn, bảo vệ hệ sinh thái bản địa khỏi loài động vật ngoại lai xâm lấn này và nâng cao nhận thức cộng đồng về mối nguy từ các loài xâm lấn.

Mặc dù nhiều người tham gia cuộc thi, nhưng do cá lóc khổng lồ là loại khó đánh bắt nên các cần thủ chỉ có thể câu được tổng cộng 22 con cá.

Anh Nissanka Arachchige Vimukthi Sandaruwan - người chiến thắng cuộc thi câu cá lóc khổng lồ ở Wariyapola (Sri Lanka) hôm 20-9. Ảnh: Pradeep Pathirana/DAILY MIRROR

Anh Nissanka Arachchige Vimukthi Sandaruwan, nông dân, 37 tuổi, trở thành người chiến thắng cuộc thi câu cá lóc khổng lồ sau khi câu được 3 con. Anh được thưởng 25.000 rupee Sri Lanka (83 USD), một cần câu và một bộ đồ câu cá.

“Tôi thường câu cá ở biển nhưng đây là một trải nghiệm khác. Tôi rất vui vì có cơ hội giúp cứu đàn cá [bản địa] của chúng tôi” - anh Sandaruwan chia sẻ với hãng tin Reuters.

Cá lóc khổng lồ, hay cá lóc bông, là loài cá tương đối lớn, có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Con trưởng thành có thể dài tới 1,3 m và nặng tới 20 kg.

Nhiều cá thể cá lóc khổng lồ được đưa về Sri Lanka để làm thú cưng, nhưng không ít trường hợp đã sổng ra ngoài tự nhiên hoặc được thả xuống sông, hồ, đập, gây tác hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái ở nhiều khu vực ở quốc đảo này.

Cùng ngày 20-9, Sri Lanka đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu, sở hữu, nuôi nhốt và mua bán cá lóc khổng lồ cùng 3 loại cá ngoại lai xâm lấn khác.

