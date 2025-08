Hy hữu cả ngôi làng tê liệt vì... chim ưng đánh rơi con cá xuống đường dây điện 04/08/2025 09:53

Các nhân viên cứu hỏa của Canada cho biết nguyên nhân gây ra một vụ cháy và khiến một làng tại tỉnh British Columbia (Canada) mất điện vào hôm 30-7 không phải do sét đánh hay do người cắm trại bất cẩn, mà là do một…con cá.

Theo Đội cứu hỏa Ashcroft, với sự giúp đỡ của các chủ trang trại và nhân viên của Cơ quan Thủy điện và Điện lực British Columbia - một công ty điện lực Canada - làm việc gần đó, các nhân viên cứu hỏa đã có thể khống chế và dập tắt đám cháy.

Đội cứu hỏa này cho biết cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra sau vụ việc này và phát hiện nguyên nhân là do…một con cá.

Con chim ưng đánh rơi một con cá trúng đường dây điện gây ra đám cháy gần 4 m2. Ảnh: ĐỘI CỨU HỎA ASHCROFT

Cơ quan chức năng kết luận rằng một con chim ưng biển trong khi bay đã làm rơi con mồi đang ngậm trong miệng - một con cá này - giữa đường.

Đáng nói là con cá đã rơi trúng đường dây điện, tạo ra tia lửa rơi xuống cỏ khô và gây ra đám cháy, lan rộng gần 4 m2.

Đáng nói nữa là việc con cá va trúng đường dây điện cũng đã khiến người dân ở làng Ashcroft - ngôi làng với hơn 1.500 người, chịu cảnh mất điện.

Con sông gần nhất - nơi có khả năng là nơi chim ưng biển đã bắt được con mồi, cách hiện trường vụ cháy hơn 2 m.

Con cá rơi trúng đường dây điện gây mất điện cho ngôi làng có hơn 1.500 dân. Ảnh: ĐỘI CỨU HỎA ASHCROFT

Cơ quan chức năng cho biết vẫn chưa rõ lý do tại sao con chim lại thả con mồi ra. Có một giả thuyết do Đội cứu hỏa Ashcroft đặt ra là họ nghi kích cỡ của con cá, kết hợp với cái nóng ngày hôm đó, có thể đã khiến con chim mệt mỏi đánh rơi con mồi.

Đội cứu hỏa này còn đùa rằng hoặc có thể con chim ưng đã chán cá sống và muốn thử ăn cá chín.

Về “nghi phạm” chim ưng biển, đội cứu hỏa cho biết “nghi phạm chính của chúng tôi không bị thương trong vụ việc và vẫn đang bay lượn tự do". Còn nghi phạm bất đắc dĩ - con cá, đã bị cháy xém.