Ông Kim Jong-un sẽ sang Trung Quốc dự duyệt binh 28/08/2025 10:34

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngày 28-8, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có chuyến thăm Trung Quốc để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo KCNA, ông Kim sẽ đến Trung Quốc tham gia các hoạt động kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Nhật, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP

Bắc Kinh sẽ tổ chức lễ duyệt binh mừng chiến thắng phát xít Nhật vào ngày 3-9, dự kiến kéo dài 70 phút với 45 khối. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ theo dõi sự kiện tại quảng trường Thiên An Môn cùng một số lãnh đạo nước ngoài, trong đó dự kiến sẽ có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hàng chục ngàn binh sĩ Trung Quốc đã tham gia các buổi hợp luyện chuẩn bị cho sự kiện này. Trung Quốc cũng sẽ ra mắt nhiều loại khí tài ở buổi duyệt binh, trong đó có vũ khí siêu thanh, xe tải với hệ thống đánh chặn thiết bị bay không người lái, xe tăng thế hệ mới và máy bay cảnh báo sớm phục vụ nhóm tác chiến tàu sân bay.