Ông Tập Cận Bình kêu gọi các nước SCO thống nhất chiến lược phát triển, cam kết khoản vay không hoàn lại 01/09/2025 12:58

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) gắn kết chặt chẽ hơn trong chiến lược phát triển, cam kết sẽ viện trợ không hoàn lại 2 tỉ nhân dân tệ (281 triệu USD).

Ngày 1-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) gắn kết chặt chẽ hơn trong chiến lược phát triển, để có thể cùng nhau lập kế hoạch, xây dựng các dự án và cùng có lợi, theo kênh Channel NewsAsia.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh SCO ở TP Thiên Tân ngày 1-9, ông Tập cũng thúc giục các quốc gia thành viên thúc đẩy “việc triển khai chất lượng cao” Sáng kiến Vành đai và Con đường, dự án hạ tầng và kết nối toàn cầu trọng điểm của Trung Quốc.

Các nhà báo tại trung tâm truyền thông lắng nghe Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Thiên Tân, Trung Quốc, ngày 1-9. Ảnh: Hu Chushi/CNA

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi các nước SCO đề cao tinh thần cởi mở và bao trùm, đồng thời nhấn mạnh lời kêu gọi chủ nghĩa đa phương.

“Chúng ta phải thúc đẩy cái nhìn đúng đắn về lịch sử Thế chiến II, phản đối tư duy Chiến tranh Lạnh, đối đầu theo phe khối và các hành vi bắt nạt” - ông Tập nói.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc bổ sung rằng SCO cần thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng, có trật tự, đồng thời làm cho hệ thống quản trị toàn cầu trở nên công bằng và hợp lý hơn.

“Các quốc gia thành viên SCO cần tăng cường sự thấu hiểu và tình hữu nghị thông qua giao lưu nhân dân, kiên định ủng hộ lẫn nhau trong hợp tác kinh tế, cùng nhau vun đắp một khu vườn văn minh nơi mọi nền văn hóa đều nở rộ trong thịnh vượng và hài hòa nhờ sự khai sáng lẫn nhau” - hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập.

Ông Tập đưa ra đề xuất 5 điểm cho tương lai của SCO, kêu gọi các thành viên “giữ vững đoàn kết trong đa dạng”, “theo đuổi lợi ích chung và hợp tác cùng chiến thắng”, “duy trì cởi mở và bao trùm”, “bảo vệ công bằng và lẽ phải” và “thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả”.

“Chúng ta cần tăng cường tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, ngành công nghiệp xanh, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo, cùng nhau tiến tới hiện đại hóa” - Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng lưu ý rằng SCO phải gánh vác “trách nhiệm chung trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng khu vực”, đồng thời tăng cường phối hợp chống lại các mối đe dọa an ninh, bao gồm khủng bố và ma túy.

Ông Tập cũng đưa ra cam kết sẽ viện trợ không hoàn lại 2 tỉ nhân dân tệ (khoảng 281 triệu USD) cho các quốc gia thành viên SCO trong năm nay.

Trung Quốc cũng sẽ cấp thêm 10 tỉ nhân dân tệ (1,4 tỉ USD) dưới dạng cho vay đối với các ngân hàng thành viên của Liên hợp ngân hàng SCO trong ba năm tới, theo ông Tập.

Hội nghị thượng đỉnh SCO diễn ra từ ngày 31-8 đến 1-9 tại TP cảng Thiên Tân, miền Bắc Trung Quốc. Hội nghị quy tụ hơn 20 nguyên thủ quốc gia và 10 lãnh đạo các tổ chức quốc tế.

Ông Tập tiếp đón danh sách khách mời cấp cao, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Khu vực Đông Nam Á có sự hiện diện của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, cùng lãnh đạo Campuchia, Lào và Myanmar.

Tổng thống Indonesia - ông Prabowo Subianto dự kiến tham dự hội nghị SCO cũng như lễ duyệt binh tại Bắc Kinh vào ngày 3-9, nhưng đã hủy chuyến thăm vào phút chót do các cuộc biểu tình leo thang trong nước.