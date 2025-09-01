Ông Tập Cận Bình: Tổ chức Hợp tác Thượng Hải gánh vác trách nhiệm với hòa bình ổn định khu vực 01/09/2025 06:07

Ngày 31-8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đang gánh vác trách nhiệm ngày càng lớn trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực, cũng như thúc đẩy phát triển của nhiều quốc gia trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định và thay đổi nhanh chóng, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại tiệc chiêu đãi của Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 tại TP Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 31-8. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Tập đưa ra phát biểu tại tiệc chiêu đãi nhằm chào đón các vị khách quốc tế đến TP Thiên Tân (Trung Quốc) để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025, diễn ra từ ngày 31-8 đến 1-9.

Tiệc chiêu đãi lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 tại TP Thiên Tân (Trung Quốc) ngày 31-8. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện chụp ảnh cùng khách mời tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, ông Tập bày tỏ tin tưởng rằng với nỗ lực chung của tất cả các bên, hội nghị thượng đỉnh sẽ thành công trọn vẹn. SCO chắc chắn sẽ phát huy vai trò lớn hơn, đạt thêm nhiều tiến bộ, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc tăng cường đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia thành viên, tập hợp sức mạnh của Phương Nam toàn cầu và thúc đẩy tiến bộ hơn nữa của nền văn minh nhân loại.

Được thành lập tại Thượng Hải vào tháng 6-2001, SCO đã mở rộng từ sáu thành viên sáng lập thành một tổ chức gồm 26 quốc gia, với 10 thành viên, hai quan sát viên và 14 đối tác đối thoại trải rộng khắp châu Á, châu Âu và châu Phi.

Với sự tham gia của các nền kinh tế mới nổi và các quốc gia đang phát triển lớn như Trung Quốc, Nga và Ấn Độ, SCO đại diện cho gần một nửa dân số thế giới và một phần tư nền kinh tế toàn cầu.

Theo Tân Hoa Xã, Hội nghị thượng đỉnh Thiên Tân là hội nghị thường niên lớn nhất từ trước đến nay của SCO. Các quốc gia thành viên dự kiến sẽ thông qua những văn kiện quan trọng, trong đó có chiến lược phát triển của tổ chức trong thập niên tới.

Đây cũng là lần thứ hai Chủ tịch Tập chủ trì sự kiện, với sự tham dự của lãnh đạo hơn 20 quốc gia và 10 tổ chức quốc tế. Trước hội nghị, ông Tập đã có hơn mười cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo đến Thiên Tân.

Ông Tập nói với các vị khách tại tiệc chiêu đãi rằng với tư cách là một TP cởi mở và bao dung, Thiên Tân là khu vực tiên phong trong công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại đây chắc chắn sẽ mang lại sức sống mới cho sự phát triển bền vững của SCO.

Hội nghị thượng đỉnh bao gồm Hội nghị lần thứ 25 của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia SCO cũng như Hội nghị “SCO Plus”, đều sẽ diễn ra vào ngày 1-9.

Ông Tập cho biết, các đại biểu sẽ thảo luận kế hoạch hợp tác và phát triển, đồng thời thúc đẩy cải thiện quản trị toàn cầu.

Sau tiệc chiêu đãi, ông Tập và bà Bành đã cùng các vị khách thưởng thức một buổi biểu diễn nghệ thuật.

Các quan chức cấp cao Trung Quốc cũng có mặt tại sự kiện.