Động đất ở Afghanistan: Quốc tế khẩn cấp cứu trợ 04/09/2025 05:30

(PLO)- Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đẩy nhanh các hoạt động cứu trợ, trong bối cảnh thảm họa động đất ở Afghanistan gây thương vong lớn cùng vô vàn khó khăn cho đất nước này.

Ngày 2-9 vừa xảy ra thêm một trận động đất mạnh 5,2 độ richter, làm rung chuyển miền đông Afghanistan, đúng vào lúc nước này còn chưa kịp gượng dậy sau thảm họa động đất 6,0 độ khuya 31-8.

Từng giây giành sự sống cho nạn nhân

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn trận động đất mới nằm gần khu vực bị tàn phá nặng nề ở tỉnh Kunar, sát biên giới Pakistan. Người phát ngôn Cơ quan quản lý thiên tai tại Kunar - ông Ehsanullah Ehsan cho biết dư chấn được cảm nhận rõ rệt tại những nơi từng hứng chịu thiệt hại lớn trước đó, hãng tin Reuters đưa tin.

Số liệu từ Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Afghanistan (ARCS) cho thấy, tính từ trận động đất đầu tiên khuya 31-8 đến chiều 2-9, số người thiệt mạng do trận động đất tàn khốc ở miền đông Afghanistan đã hơn 1.400, với 3.251 người bị thương và hơn 8.000 ngôi nhà bị phá hủy.

Trong đó, hơn 5.400 ngôi nhà ở tỉnh Kunar đã bị san phẳng, nhiều ngôi làng bị vùi lấp hoặc cô lập do lở đất. Huyện Nurgal ở Kunar là một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nơi hàng loạt nạn nhân vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau các trận động đất ở Afghanistan.

Các tình nguyện viên Afghanistan cùng lực lượng an ninh Taliban đưa những người bị thương lên trực thăng sau trận động đất ở Afghanistan ngày 1-9. Ảnh: AFP

Trong khi lực lượng cứu hộ nỗ lực xuyên đêm tìm kiếm người sống sót, điều kiện địa hình núi non hiểm trở khiến công tác tiếp cận gặp muôn vàn khó khăn. Tại nhiều nơi, người dân buộc phải dùng tay không đào bới đống gạch đá để tìm người thân. Tổ chức Save the Children cho biết nhóm cứu trợ của họ phải đi bộ tới 20km, mang theo thiết bị y tế trên lưng cùng sự hỗ trợ của người dân địa phương, để đến được những ngôi làng bị đá lở chia cắt. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo số thương vong có thể còn tiếp tục tăng do nhiều người vẫn đang bị vùi lấp.

Chính quyền Taliban cho hay đã điều động 155 chuyến bay trực thăng trong hai ngày qua để sơ tán khoảng 2.000 người bị thương và thân nhân tới các bệnh viện trong vùng. Binh sĩ Taliban đã được triển khai tại hiện trường để hỗ trợ và đảm bảo an ninh. Một số phòng khám lưu động cũng đã được triển khai, song điều kiện cứu trợ tại chỗ vẫn thiếu thốn, nhiều người sống sót chưa có lều bạt che chở. Liên Hợp Quốc ước tính hàng trăm nghìn người có thể bị ảnh hưởng bởi thảm họa lần này.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Afghanistan (NDMA) cho biết một phái đoàn từ Kabul đã đến khu vực bị ảnh hưởng và các nhóm đánh giá thiệt hại đã bắt đầu công việc. Việc phân phát cứu trợ dự kiến sẽ khởi động sớm, theo hãng tin TOLOnews.

Người dân Afghanistan bên ngoài ngôi nhà bị hư hại ở làng Mazar Dara, huyện Nurgal, tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan ngày 1-9. Ảnh: AFP

Người phát ngôn NDMA - ông Mohammad Yousuf Hamad thông tin rằng các ủy ban tại chỗ đã được thành lập, bao gồm nhóm y tế, nhóm tìm kiếm thi thể, sơ tán người bị thương và vận chuyển thi hài.

“Các trưởng nhóm đều có mặt và đang tích cực làm việc. Viện trợ ban đầu đã được phân phát và sẽ có thêm hỗ trợ trong thời gian tới. Tất cả cơ quan chính phủ và tổ chức hỗ trợ đều đang khảo sát hiện trường để phân phối cứu trợ phù hợp” - ông Hamad nói.

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Afghanistan đã thành lập Ủy ban Ứng phó Thảm họa đặc biệt và phân bổ 100 triệu afghani (hơn 1,4 triệu USD) để hỗ trợ các nạn nhân.

Thảm họa xảy ra trong bối cảnh Afghanistan vốn đang chìm trong đói nghèo, hạn hán kéo dài và dòng người hồi hương từ các nước láng giềng kể từ sau khi Taliban giành quyền kiểm soát năm 2021. Tổng thư ký Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) - ông Jagan Chapagain, nhận định: “Thảm họa không chỉ mang đến nỗi đau tức thời mà còn khoét sâu thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã mong manh ở Afghanistan”.

Quốc tế dốc sức hỗ trợ

Trong lúc lực lượng của Afghanistan và người dân địa phương vẫn đang tiến hành công tác cứu hộ tại các khu vực bị động đất ở Kunar, người dân kêu gọi chính quyền và các tổ chức quốc tế tăng cường hỗ trợ. Trước tình cảnh trên, nhiều quốc gia trên thế giới và các tổ chức nhân đạo quốc tế lên tiếng hỗ trợ.

Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ gửi 130 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp cùng khoản hỗ trợ trị giá 1 triệu euro (1,16 triệu USD) nhằm giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng tại Afghanistan. EU hiện đã trở thành một trong những nhà tài trợ then chốt cho Afghanistan, theo hãng tin Al Jazeera.

Những xe hàng cứu trợ của Ấn Độ cho Afghanistan sau động đất. Ảnh: X

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) thông báo sẽ chuyển đến thuốc men, quần áo ấm, lều bạt, tấm che trú ẩn, cùng các vật dụng vệ sinh như xà phòng, bột giặt, khăn tắm, băng vệ sinh và xô đựng nước. Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Afghanistan cho biết các nhóm cứu trợ đã được triển khai để hỗ trợ khẩn cấp cho cộng đồng chịu ảnh hưởng.

Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) cho biết đang phối hợp với chính quyền Afghanistan và các tổ chức y tế để đánh giá mức độ hỗ trợ có thể triển khai. Nhờ nguồn đóng góp từ cộng đồng, MSF có thể trực tiếp cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho người dân, từ việc thiết lập và vận hành các cơ sở y tế, xây dựng hạ tầng, vận chuyển hàng hóa cho đến đào tạo nhân viên.

Tổ chức từ thiện Islamic Relief (có trụ sở tại Anh), với hơn 20 năm hiện diện ở Afghanistan, cho biết đã điều động một đội y tế khẩn cấp để chăm sóc nạn nhân. Họ đang triển khai tại tỉnh Kunar, tập trung vào các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, điều trị chấn thương, cũng như hỗ trợ dinh dưỡng, theo tạp chí TIME.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), cơ quan của Liên Hợp Quốc chuyên hỗ trợ thực phẩm cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi xung đột, thiên tai và biến đổi khí hậu, cho biết đang “khẩn trương đưa lương thực đến các cộng đồng chịu thiệt hại ở miền Đông Afghanistan”.

Hỗ trợ bao gồm bánh quy giàu năng lượng và các kho lưu trữ di động để phục vụ cho những nỗ lực ứng phó khẩn cấp quy mô lớn hơn. Cơ quan Dịch vụ Nhân đạo Liên Hợp Quốc, do WFP quản lý, cũng sẵn sàng tăng cường các chuyến bay vận chuyển hành khách và hàng cứu trợ.

Vương quốc Anh đến nay đã phân bổ 1 triệu bảng (1,35 triệu USD) để hỗ trợ Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ quốc tế. Ấn Độ đã chuyển giao 1.000 lều và đang vận chuyển 15 tấn lương thực đến Kunar, dự kiến sẽ tiếp tục gửi thêm trong ngày 3-9. Các quốc gia khác như Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Pakistan và Iran cũng đã cam kết hỗ trợ, song viện trợ vẫn chưa đến nơi.