Nội các và giới lãnh đạo quân sự Israel rạn nứt vì cuộc chiến ở Gaza 06/09/2025 17:00

(PLO)- Căng thẳng giữa chính phủ Israel và giới lãnh đạo quân sự nước này thêm sâu sắc, khi tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel phản đối chiến lược mới của nội các về cuộc chiến ở Gaza.

Nội các Israel đang triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường tấn công TP Gaza (bắc Gaza). Trong quá trình triển khai hoạt động này, nội các Israel đã vấp nhiều bất đồng với giới lãnh đạo và cả những binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel, theo đài CNN.

CNN dẫn lời một số nguồn tin cho biết trong hai cuộc họp nội các an ninh gần đây Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) – ông Eyal Zamir liên tục bày tỏ sự e ngại về quyết định tấn công TP Gaza. Cụ thể, ông Zamir được cho đã phản đối quyết định thực hiện cuộc tấn công, với lý do có rủi ro tiềm ẩn đối với 48 con tin Israel còn lại ở Gaza và đối với binh lính trên chiến trường.

Ông cũng bày tỏ sự phản đối việc di tản tới 1 triệu người dân Gaza trong quá trình tiếp quản TP Gaza, cho rằng nó có thể gây ra những hậu quả tiềm tàng về mặt nhân đạo.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel Eyal Zamir. Ảnh: Yonatan Sindel/FLASH90

Giới lãnh đạo quân sự lên tiếng

Trong cuộc họp nội các an ninh vào tối 31-8, ông Zamir một lần nữa thúc giục các bộ trưởng xem xét đề xuất ngừng bắn mới nhất do các nhà trung gian Ai Cập và Qatar đưa ra và đã được Hamas đồng ý.

"Có một khuôn khổ đã được đưa ra và chúng ta nên chấp nhận nó" – ông nói.

Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu đã chọn không nêu đề xuất ngừng bắn hoặc đưa đề xuất này vào chương trình nghị sự của nội các, nhưng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel vẫn kiên quyết trình bày quan điểm của mình.

Các quan chức cho biết ông Zamir cũng cảnh báo rằng quyết định tiếp quản TP Gaza cuối cùng sẽ dẫn đến việc Israel tiếp quản toàn diện Dải Gaza và Israel phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với toàn bộ người dân, theo tờ The Times of Israel.

"Các vị cần hiểu rằng quyết định tấn công TP Gaza đồng nghĩa với việc các vị sẽ có một chính quyền quân sự toàn diện. Người duy nhất chịu trách nhiệm cho người dân địa phương [Gaza] sẽ là Lực lượng Phòng vệ Israel" – ông nói.

Những nghi ngại của ông Zamir đã bị ông Netanyahu bác bỏ.

Theo các nguồn tin, trong cuộc họp, thủ tướng Israel đã dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng: "Hãy quên những thỏa thuận một phần đi. Hãy hành động hết sức mình và kết thúc chuyện này". Theo đó, ông Netanyahu nhấn mạnh muốn đạt một thỏa thuận toàn diện, trong đó tất cả con tin được thả cùng một lúc.

Thủ tướng Netanyahu (giữa) trong cuộc họp nội các hôm 31-8. Ảnh: GPO

Theo CNN, chỉ một số ít bộ trưởng trong nội các bày tỏ sự ủng hộ đối với lập trường của ông Zamir. Mặt khác, các đồng minh chính trị cực hữu của ông Netanyahu cáo buộc ông Zamir có cách tiếp cận yếu kém và bi quan, ngăn cản chiến thắng trước Hamas.

Căng thẳng âm ỉ từ lâu

Những bất đồng giữa ông Zamir và chính phủ đã trở nên sâu sắc hơn trong những tuần gần đây.

Đầu tháng 8, ông Yair Netanyahu – con trai của Thủ tướng Netanyahu – đã chế giễu tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel trên mạng xã hội. Trong bài đăng, ông Yair Netanyahu cáo buộc ông Zamir lãnh đạo một "cuộc nổi loạn và âm mưu đảo chính quân sự”.

Ông Netanyahu hiện vẫn chưa bình luận về vấn đề này.

Theo CNN, chính phủ của ông Netanyahu luôn căng thẳng với giới quân sự kể từ khi nội các nhậm chức vào tháng 1-2023. Chính phủ của ông Netanyahu thường xuyên bác bỏ các lời khuyên của giới lãnh đạo Lực lượng Phòng vệ Israel. Các đồng minh cực hữu, cứng rắn của ông Netanyahu thường xuyên xung đột quan điểm với giới lãnh đạo quân sự về các chiến lược ở Gaza và Bờ Tây.

Trong gần 2 năm cuộc chiến ở Gaza diễn ra, căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo chính phủ và Lực lượng Phòng vệ Israel thêm sâu sắc. Trong đó, ông Netanyahu đã nhiều lần cho rằng Lực lượng Phòng vệ Israel cần chịu lỗi cho các thiếu sót an ninh trong các vụ tấn công ngày 7-10-2023.

Trong 9 tháng qua, thủ tướng Israel cũng đã thay thế tất cả nhân vật an ninh chủ chốt tại nhiệm vào ngày xảy ra các vụ tấn công, bao gồm bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel và người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Shin Bet.

Tuy nhiên, không giống như người tiền nhiệm, tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel hiện tại được Thủ tướng Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz bổ nhiệm trực tiếp. Trước đây, ông Zamir từng là thư ký quân sự của thủ tướng Israel.

Việc bổ nhiệm ông Zamir ban đầu được nội các của ông Netanyahu hoan nghênh. Nhưng ông Zamir sau đó nhanh chóng trở thành nguyên nhân khiến phe cực hữu trong nội các bất bình, chủ yếu là do quan điểm của ông trong cuộc chiến ở Gaza.

Không chỉ giới lãnh đạo, nhiều binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel cũng đang tỏ ra bất bình với chính phủ.

Hôm 2-9, một nhóm binh sĩ dự bị đã tổ chức cuộc họp báo ở Tel Aviv (Israel). Họ cho biết sẽ từ chối tham gia chiến dịch quân sự nhằm tiếp quản TP Gaza, với lý do đảm bảo an toàn cho các con tin Israel và lo ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo tại Gaza.

Trả lời CNN, ông Yotam Vilk – người phát ngôn của nhóm này – cho biết hành động của họ nhằm phản ứng lại động thái của chính phủ ông Netanyahu trong các cuộc đàm phán giải cứu con tin, khi quan điểm của chính phủ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của những người Israel bị giữ tại Gaza.

Người dân tại một trại tị nạn ở miền trung Gaza sau đợt ném bom của Israel hôm 30-8. Ảnh: Eyad Baba/AFP

Ông Vilk cũng cho biết các thành viên của nhóm phản đối cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza, với lý do mục tiêu của cuộc chiến đã trở nên không rõ ràng.

"Tất cả chúng tôi đều đã phục vụ và một số người trong chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ, nhưng chúng tôi phản đối cuộc chiến đang diễn ra và chiến dịch hiện tại" – ông nói.

Trong một lá thư gửi người đứng đầu cơ quan phụ trách pháp lý của Lực lượng Phòng vệ Israel, nhóm này kêu gọi cơ quan pháp lý ngăn chặn cuộc tấn công mở rộng vào TP Gaza.

“Rõ ràng là việc tiếp quản TP Gaza vượt quá mọi tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức. Việc này hoàn toàn bất hợp pháp và không được tuân thủ, và những binh sĩ tuân thủ có thể phải chịu trách nhiệm hình sự và cá nhân” – nội dung lá thư viết.